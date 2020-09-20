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РИА Новости
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.В источнике
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RT на русском

Почему Россия сокращает грузопоток через железные дороги и порты прибалтийской страны

RT на русскомвчера в 15:01
РБК

Латвия оценила последствия потери грузов из России

РБКвчера в 02:56
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

РИА Новостивчера в 21:09
Российская газета

В Латвии рассказали о последствиях потери грузов из России

Российская газетавчера в 01:16
Евразия Daily

Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

Евразия Dailyвчера в 22:51
Коммерсантъ

Глава «Латвийской железной дороги» сообщил о потере грузов из России

Коммерсантъвчера в 02:21
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19

В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.
Коммерсантъ17:55
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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русскомвчера в 13:28
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
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