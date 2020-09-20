В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.В источнике
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RT на русскомвчера в 15:01
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Sputnik Латвия18 сентября в 08:19