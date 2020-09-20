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РИА Новости
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.
Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
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РБК

Латвия оценила последствия потери грузов из России

РБК02:56
RT на русском

В Латвии оценили последствия потери грузов из России

RT на русском23:43
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
Вести.Ru

«Латвийская железная дорога» ничем не сможет заместить «потерянные» грузы из России

Вести.Ru22:31
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

РИА Новости21:09
Евразия Daily

Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

Евразия Daily22:51
Kadara.ru

Латвия констатировала, что потеряла миллионы тонн грузов из России и заменить их нечем

Kadara.ru18 сентября в 07:46

Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске

Колонна из 10 БТР проследовала по проспекту Победителей в сторону президентской резиденции - дворца Независимости в Минске, в центре которого ожидается несанкционированный митинг оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:34
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Уфа — ЦСКА 0:1

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Газета.Ru08:52

Табачные компании в России предупредили о росте цен на сигареты

В другой крупной табачной компании Japan Tobacco International подтвердили: "повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей – до 140 рублей".
Вести.Ru17 сентября в 08:00
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Выйдет первая официальная книга про The Beatles за 20 лет

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Российская газета18 сентября в 05:11