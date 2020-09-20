Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.

Sputnik Латвия 18 сентября в 08:19