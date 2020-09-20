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РИА Новости
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.
Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
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Российская газета

В Латвии рассказали о последствиях потери грузов из России

Российская газета01:16
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Латвия констатировала, что потеряла миллионы тонн грузов из России и заменить их нечем

Kadara.ru18 сентября в 07:46
Евразия Daily

Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

Евразия Daily22:51
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«Латвийская железная дорога» ничем не сможет заместить «потерянные» грузы из России

Вести.Ru22:31
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

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Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
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В Латвии оценили последствия потери грузов из России

RT на русском23:43

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

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