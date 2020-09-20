В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
По словам главы компании, в прежние годы грузы из России составляли до семидесяти процентов от общего грузопотока по LDz. Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля.В источнике
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Kadara.ru18 сентября в 07:46