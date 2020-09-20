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РИА Новости
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

По словам главы компании, в прежние годы грузы из России составляли до семидесяти процентов от общего грузопотока по LDz. Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля.В источнике
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RT на русском

В Латвии оценили последствия потери грузов из России

RT на русском23:43
РЕН ТВ

Латвия признала, что не сможет заместить грузоперевозки из РФ

РЕН ТВ21:45
Вести.Ru

«Латвийская железная дорога» ничем не сможет заместить «потерянные» грузы из России

Вести.Ru22:31
Евразия Daily

Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

Евразия Daily22:51
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

РИА Новости21:09
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
Kadara.ru

Латвия констатировала, что потеряла миллионы тонн грузов из России и заменить их нечем

Kadara.ru18 сентября в 07:46

Повышающий коэффициент по НДПИ приведёт к большей справедливости

Москва, 19 сентября 2020, 20:12 — REGNUM Повышающий коэффициент 3,5 по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) при добыче полезных ископаемых позволит приблизиться к уровню горной ренты в мировой практике.
REGNUMвчера в 13:12
1

США заявляют о возвращении санкций ООН против Ирана

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере.
Газета.Ru20:23
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Губернатор: ярославские власти сохранили промпредприятия в пандемию

Ни одно промышленное предприятие в Ярославской области не закрылось из-за пандемии благодаря мерам поддержки со стороны правительства региона, а индекс промпроизводства по итогам семи месяцев 2020 года оказался выше среднероссийского, заявил губернатор Дмитрий Миронов в интервью РИА Новости.
РИА Новостивчера в 03:29
5

Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что ее коллега, звезда сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев нуждается в дорогостоящей реабилитации и попросила их помочь актеру в силу своих возможностей.
iReactor18 сентября в 08:40
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Управляющие фондами сократили длинную позицию по рублю до минимума с лета 2016 года

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), увеличилась на 16.9% (1 919) до 13 296 контрактов на отчетной неделе.
Profinance.ruвчера в 04:58