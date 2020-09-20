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РИА Новости
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.
Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
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РЖД-Партнер

Грузоперевозки Latvijas dzelzcels упали на 46%

РЖД-Партнер18 сентября в 08:27
RT на русском

В Латвии оценили последствия потери грузов из России

RT на русском23:43
Евразия Daily

Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

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РБК

Латвия оценила последствия потери грузов из России

РБК02:56
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
Kadara.ru

Латвия констатировала, что потеряла миллионы тонн грузов из России и заменить их нечем

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Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

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Коммерсантъвчера в 06:51
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Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны, скончался в воскресенье от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, сообщили РИА Новости в оперштабе при кабмине страны.
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