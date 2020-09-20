Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.
Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
Подробнее о событии
РБК

Латвия оценила последствия потери грузов из России

РБК02:56
Российская газета

В Латвии рассказали о последствиях потери грузов из России

Российская газета01:16
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
Евразия Daily

Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

Евразия Daily22:51
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

РИА Новости21:09
РЖД-Партнер

Грузоперевозки Latvijas dzelzcels упали на 46%

РЖД-Партнер18 сентября в 08:27
RT на русском

В Латвии оценили последствия потери грузов из России

RT на русском23:43

Кудрин выступил за расширение поддержки бедных

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно направить на поддержку бедного населения России, чтобы остановить рост доли малоимущих, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в колонке для РБК.
Ведомости18 сентября в 03:46
176

В Минске оценили возможную встречу Тихановской с главами МИД стран ЕС

Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе Минск расценивает как «наглое вмешательство» в дела республики, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
РБКвчера в 09:08
95

Табачные компании в России предупредили о росте цен на сигареты

В другой крупной табачной компании Japan Tobacco International подтвердили: "повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей – до 140 рублей".
Вести.Ru17 сентября в 08:00
77