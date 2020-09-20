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РИА Новости
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.
Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
Подробнее о событии
РБК

Латвия оценила последствия потери грузов из России

РБК02:56
РЖД-Партнер

Грузоперевозки Latvijas dzelzcels упали на 46%

РЖД-Партнер18 сентября в 08:27
RT на русском

В Латвии оценили последствия потери грузов из России

RT на русском23:43
Евразия Daily

Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

Евразия Daily22:51
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

РИА Новости21:09
Российская газета

В Латвии рассказали о последствиях потери грузов из России

Российская газета01:16
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ruвчера в 12:36
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Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ruвчера в 14:56
68

Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", проанализировал источники, от которых рубль может получить поддержку: - Возврат курса доллара к отметкам в 75,5 рубля, а евро - к 89,5 рубля в последний торговый день этой недели может носить временную природу, - считает эксперт.
Российская газета23:00
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81 новый случай коронавируса выявлен в Удмуртии за сутки

В республике выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции. ⠀ Заболели 48 ижевчан, 7 жителей Красногорского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Дебесского района, 3 жителей Игринского района, по два случая выявлено в Воткинском, Завьяловском и Сарапульском районах, по одному заболевшему зарегистрировано в Глазовском и Киясовском районах.
Моя Удмуртия01:06
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Кудрин выступил за расширение поддержки бедных

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно направить на поддержку бедного населения России, чтобы остановить рост доли малоимущих, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в колонке для РБК.
Ведомости18 сентября в 03:46
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