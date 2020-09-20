РБ Лейпциг - Майнц 20 Сентября 2020 года: прогноз на матч от Павла Мозгеля

Майнц же, в прошло году боролся за выживание и в этом году будет то же самое. в общем, это даже не середняк. в общем, проблем у Лейпцига возникнуть не должно.