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РИА Новости
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.
Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
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РБК

Латвия оценила последствия потери грузов из России

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РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

РИА Новости21:09
Евразия Daily

Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

Евразия Daily22:51
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В Латвии оценили последствия потери грузов из России

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Грузоперевозки Latvijas dzelzcels упали на 46%

РЖД-Партнер18 сентября в 08:27
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
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