Дым от лесных пожаров в Калифорнии накрыл часть Канады

В пятницу, 18 сентября, несмотря на прогнозируемые дождевые штормы, очищающие от дыма, город, расположенный в 800 милях (1300 км) к северу от крупнейших пожаров в Калифорнии, во второй раз на этой неделе возглавил Мировой индекс качества воздуха для худшего воздуха после кратковременной уступки первого места Портленду в охваченном огнем Орегоне.