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РИА Новости
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.
Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
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Российская газета

В Латвии рассказали о последствиях потери грузов из России

Российская газета01:16
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

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Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

Евразия Daily22:51
Вести.Ru

«Латвийская железная дорога» ничем не сможет заместить «потерянные» грузы из России

Вести.Ru22:31
RT на русском

В Латвии оценили последствия потери грузов из России

RT на русском23:43
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
Kadara.ru

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Kadara.ru18 сентября в 07:46

В Самарской области не вводят ограничения, но ужесточают контроль

Медики заявляют о том, что рост числа заразившихся жителей Самарской области происходит во многом из-за "ослабленной санитарной настороженности": люди не надевают маски, охотно вступают в социальные контакты, полагая, что опасность миновала.
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Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

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«Баргузин» может стать ответом на модернизацию ядерного вооружения США

Издание «Военно-промышленный курьер» предложило в виде самого эффективного ответа на инициативу США заменить баллистические ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерного заряда ответить возрождением Россией боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин».
Военное дело17 сентября в 06:04
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