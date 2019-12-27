Общество
Газета.RuВ Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
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с чего всё началось
О том, почему отношения между Россией и Прибалтикой не ладятся, как живется русскоговорящим в Латвии и насколько сложно небольшой стране лавировать в мировой политике, в интервью «Росбалту» рассказал глава МИДа Латвии в 1990—1992 годах Янис Юрканс.Росбалт27 декабря в 07:38
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Культура
Российская студия начала съемки фильма о захваченных СБУ крымчанах
Российская киностудия "Горизонт кино" приступила к съемкам художественного фильма, в основу которого легла драматичная история двух крымских военнослужащих, захваченных украинскими спецслужбами, сообщила гендиректор киностудии Вера Соколова.
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Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
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Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Происшествия
В штате Нью-Йорк задержан подозреваемый в нападении на дом раввина
В американском штате Нью-Йорк полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении у дома раввина, сообщила полиция города Рамапо.
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Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»
Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".
Спорт
Лыжница Непряева взяла бронзу в спринте на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева показала третий результат в спринте свободным стилем в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Происшествия
Пропавшие на Урале туристы самостоятельно вернулись на турбазу
Единоборства
Отец Хабиба: «В обмене Фергюсон упадет раньше»
«Думаю, в первом-втором раунде можно попробовать в стойке уронить, потому что в обмене Фергюсон упадет раньше», - заявил Нурмагомедов-старший.
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Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
Культура
Tesla Cybertruck снялся в клипе
Клип, судя по всему, снимался на площадке аукционных авто, и в этом антураже даже видавшие виды старая, но тюнигованная BMW 3-series выглядит весьма впечатляюще.
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Политика
Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина
Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Авто
Mercedes-AMG опубликовал тизер на новейший GT 73
Компания Mercedes опубликовала тизер на новейший электрифицированный седан Mercedes-AMG GT 73.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова живет вместе с Давидом Манукяном
В свою очередь, Давид Манукян неоднократно признавался Бузовой в любви – причем публично.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Шоу-бизнес
Андрей Разин пообещал засудить Малахова
Футбол
Златан Ибрагимович перешёл в «Милан»
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за билеты
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные предприятия.
Политика
Сенцов осудил обмен пленными: «Борьба на Майдане пошла прахом»
Освобожденный ранее украинский террорист Олег Сенцов осудил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ЛДНР.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии
Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Общество
Пользователи Госуслуг утекли в сеть
Автор поста выложил файл с данными более 28 тысяч пользователей.
Экономика
У Сбербанка появилась новая программа лояльности для держателей карт
Накануне Нового года Сбербанк начал выпуск специальных дебетовых карт для путешественников – «Сберкарта тревел» с особой программой лояльности.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.