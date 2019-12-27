Общество
Газета.RuВ Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Читать в источнике
Оценить116
с чего всё началось
О том, почему отношения между Россией и Прибалтикой не ладятся, как живется русскоговорящим в Латвии и насколько сложно небольшой стране лавировать в мировой политике, в интервью «Росбалту» рассказал глава МИДа Латвии в 1990—1992 годах Янис Юрканс.Росбалт27 декабря в 07:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов для льготников в ДФО
Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за полного освоения лимита государственных субсидий.
Армия и оружие
База американских военных в Ираке подверглась ракетной атаке
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутом победил Джексона на турнире Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.
Общество
В Москве началось прощание с Волчек
В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Гаджеты
Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold
Шоу-бизнес
Подписчики обнаружили оптическую иллюзию на фото Полины Гагариной
Поклонники певицы Полины Гагариной обнаружили на одной из ее фотографий в Instagram оптическую иллюзию.
Общество
Путин подписал закон об увеличении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Биатлон
Юрлова и Елисеев упали по ходу Рождественской гонки в Гельзенкирхене
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
Происшествия
Пять человек пострадали из-за нападения возле синагоги в Нью-Йорке
Пять человек были ранены в результате нападения злоумышленника возле синагоги пригорода Нью-Йорка.
Хоккей
«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»
Здоровье
Исследование выявило рост заболеваемости детей в России
В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.
Технологии
Microsoft может ввести подписку на операционную систему Windows 10
Компания Microsoft может ввести дополнительную подписку на Windows 10 для всех потребителей.
Происшествия
В центре Екатеринбурга женщина монтировкой разбила лифт
В Екатеринбурге местная жительница разбила лифт монтировкой.
Общество
В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Футбол
Тарханов может возглавить «Енисей»
Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов может возглавить "Енисей".
Политика
Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
Единоборства
Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Общество
Путин подписал закон для поддержки самозанятых россиян
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, подразумевающий под собой введения ряда мер для поддержки деятельности самозанятых граждан, которые принимают участие в процедурах закупок отечественных компаний.
Культура
Шнуров высмеял Сюткина в «Вечернем Урганте»
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Наука
К 2050 году все страны мира могут перейти на «зеленую» энергию
Эксперты уверены, что переход на альтернативные источники питания к 2050 году вполне реален, так как ранее план был рассчитан до 2030 года, но в силу социальных и политических причин актуальный расчет более целесообразен.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Политика
Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое
Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.