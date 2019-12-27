Общество

Газета.RuГазета.RuВ Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
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с чего всё началось

«Все, что плохо России, нам нравится»

О том, почему отношения между Россией и Прибалтикой не ладятся, как живется русскоговорящим в Латвии и насколько сложно небольшой стране лавировать в мировой политике, в интервью «Росбалту» рассказал глава МИДа Латвии в 1990—1992 годах Янис Юрканс.
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В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

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Активисты с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых суд накануне освободил под личное поручительство, передает в воскресенье агентство "Укринформ".
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Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

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Обмен начался: появились первые фото пленных украинцев

Еще в 07:37 по Москве в ЛНР сообщили о старте обмена, в это время в сторону "Майорска" выехали автобуса с пленными украинцами, которых в республике планировали передать Киеву, сообщает Российский Диалог со ссылкой на "Обозреватель".
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Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Биатлонист Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Ранее биатлонист Алексей Слепов занял первое место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», писал NEWS.ru.
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Прерывистое голодание приносит пользу здоровью и продлевает жизнь

Американские ученые изучили влияние прерывистого голодания на организм человека и нашли много плюсов в частичном ограничении времени приема пищи.
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Разработчик потерял свою игру 25 лет назад и нашёл её на чужом стриме

25 лет назад разработчик Рик Брюстер (Rick Brewster), когда был ещё ребёнком, создал ролевую игру.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
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Cборная России отказалась от утренней раскатки перед матчем с США на МЧМ-2020

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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака

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Туктамышева представила новый показательный номер

Газета.Ru 04:12
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Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru вчера в 07:08
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Врачи предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья

Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Ugpressa.ru 02:09
Политика

Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
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Космос

Украина показала перспективные космические сверхтяжелые ракеты

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США усилили военную активность у Чукотки

Соединённые Штаты усилили свою военную активность у берегов Чукотки, проводя учения и наращивая состав группировок, сообщил глава штаба Объединённого командования Вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
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В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
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На Тверскую привезли искусственный снег

Искусственный снег появился и в парке «Зарядье». Депутат МГД Сергей Митрохин считает искусственный снег в Москве излишеством.
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Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Газета.Ru 04:16
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Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»

Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
РИА Новости 27 декабря в 10:54
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Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
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Овечкин вышел на третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ

РБК вчера в 23:45
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Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
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NASA представило космический аппарат «Mars 2020»

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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Пожар возник в частном двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области, в результате погибли двое детей.
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Спасатели ищут пропавших в Свердловской области туристов

На поиски незарегистрированной группы выдвинулись шесть участников спасательного отряда и вертолёт Ми-8 уральского МЧС, передаёт «Интерфакс».
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