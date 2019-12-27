Общество
Газета.RuВ Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
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с чего всё началось
О том, почему отношения между Россией и Прибалтикой не ладятся, как живется русскоговорящим в Латвии и насколько сложно небольшой стране лавировать в мировой политике, в интервью «Росбалту» рассказал глава МИДа Латвии в 1990—1992 годах Янис Юрканс.Росбалт27 декабря в 07:38
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Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Общество
В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы «Беркута»
Активисты с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых суд накануне освободил под личное поручительство, передает в воскресенье агентство "Укринформ".
Происшествия
В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга
В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Политика
Обмен начался: появились первые фото пленных украинцев
Еще в 07:37 по Москве в ЛНР сообщили о старте обмена, в это время в сторону "Майорска" выехали автобуса с пленными украинцами, которых в республике планировали передать Киеву, сообщает Российский Диалог со ссылкой на "Обозреватель".
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Биатлон
Биатлонист Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Ранее биатлонист Алексей Слепов занял первое место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», писал NEWS.ru.
Наука
Прерывистое голодание приносит пользу здоровью и продлевает жизнь
Американские ученые изучили влияние прерывистого голодания на организм человека и нашли много плюсов в частичном ограничении времени приема пищи.
Технологии
Разработчик потерял свою игру 25 лет назад и нашёл её на чужом стриме
25 лет назад разработчик Рик Брюстер (Rick Brewster), когда был ещё ребёнком, создал ролевую игру.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Здоровье
Врачи предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья
Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Политика
Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене
Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
Космос
Украина показала перспективные космические сверхтяжелые ракеты
Армия и оружие
США усилили военную активность у Чукотки
Соединённые Штаты усилили свою военную активность у берегов Чукотки, проводя учения и наращивая состав группировок, сообщил глава штаба Объединённого командования Вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
Происшествия
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги
Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
Общество
На Тверскую привезли искусственный снег
Искусственный снег появился и в парке «Зарядье». Депутат МГД Сергей Митрохин считает искусственный снег в Москве излишеством.
Общество
Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Политика
Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»
Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
Здоровье
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
Политика
Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
Космос
NASA представило космический аппарат «Mars 2020»
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Пожар возник в частном двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области, в результате погибли двое детей.
Происшествия
Спасатели ищут пропавших в Свердловской области туристов
На поиски незарегистрированной группы выдвинулись шесть участников спасательного отряда и вертолёт Ми-8 уральского МЧС, передаёт «Интерфакс».
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Брайтон» уже в январе
Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" рассматривает возможность приобрести форварда московского ЦСКА Федора Чалова.