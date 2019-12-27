О том, почему отношения между Россией и Прибалтикой не ладятся, как живется русскоговорящим в Латвии и насколько сложно небольшой стране лавировать в мировой политике, в интервью «Росбалту» рассказал глава МИДа Латвии в 1990—1992 годах Янис Юрканс.

с чего всё началось

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

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