Общество
Газета.RuВ Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
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с чего всё началось
О том, почему отношения между Россией и Прибалтикой не ладятся, как живется русскоговорящим в Латвии и насколько сложно небольшой стране лавировать в мировой политике, в интервью «Росбалту» рассказал глава МИДа Латвии в 1990—1992 годах Янис Юрканс.Росбалт27 декабря в 07:38
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