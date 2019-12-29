Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна». Об этом заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью «Росбалту».
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с чего всё началось

«Все, что плохо России, нам нравится»

О том, почему отношения между Россией и Прибалтикой не ладятся, как живется русскоговорящим в Латвии и насколько сложно небольшой стране лавировать в мировой политике, в интервью «Росбалту» рассказал глава МИДа Латвии в 1990—1992 годах Янис Юрканс.
Росбалт27 декабря в 07:38

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«Город кипел от гостей из России»: в Латвии пожаловались на перенос «Новой волны» из Юрмалы

Телеканал 360°03:25

В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Lenta.ruвчера в 23:37

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Газета.Ru00:47

В Латвии пожаловались на уход «Новой волны»

News.ru00:23

В Латвии сетуют на уход «Новой волны»

REGNUM02:20

В Латвии оценили ущерб от ухода «Новой волны»

ФедералПрессвчера в 20:30

«Теперь праздника нет»: в Латвии пожаловались на уход «Новой волны»

РИА Новостивчера в 19:32
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Армия и оружие

Иран предостерег от слежки за совместными учениями с Россией

Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, России и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба иранской армии Хабибулла Саяри.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:19
Общество

В Киеве активисты заблокировали СИЗО с экс-сотрудниками «Беркута»

Активисты в Киеве заблокировали выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, в котором содержатся три бывших сотрудника спецподразделения «Беркут», заявленные для обмена в Донбассе.
Известия 03:20
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 27 декабря в 08:51
Происшествия

Неизвестный с мачете напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке

Не менее пяти человек пострадали в результате нападения вооруженного мачете мужчины на прихожан синагоги в округе Рокленд (Монси), пригород Нью-Йорка.
Известия вчера в 23:29
Происшествия

В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом двухквартирном доме в Иркутской области, двое детей погибли, одна девочка спаслась, сообщает МЧС России в воскресенье.
РИА Новости 01:13
Общество

В Москве началось прощание с Волчек

В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
РБК 01:28
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
REGNUM вчера в 21:16
Экономика

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
РИА Новости вчера в 05:32
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Происшествия

На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.
Газета.Ru 02:38
Происшествия

Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии

Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
REGNUM 02:54
Спорт

Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»

Новости Югры вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Подписчики обнаружили оптическую иллюзию на фото Полины Гагариной

Поклонники певицы Полины Гагариной обнаружили на одной из ее фотографий в Instagram оптическую иллюзию.
Невские Новости вчера в 20:46
Политика

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
REGNUM 00:22
Музыка

Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров

Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
Российская газета вчера в 05:48
Политика

Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти

Власти Сирии готовятся подать иск против США в связи с разграблением нефтяных ресурсов страны.
Мой Брянск 26 декабря в 01:20
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Хоккей

Овечкин вышел на третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз», прошедший на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли, завершился победой хозяев — 6:4.
РБК вчера в 23:45
Общество

Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения.
Интерфакс вчера в 09:56
Происшествия

Число жертв теракта в Сомали превысило 90

Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
BFM.ru вчера в 02:45
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Происшествия

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

РИА Новости 02:17
Политика

В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
РБК вчера в 21:10
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 27 декабря в 04:15
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Коммерсантъ вчера в 22:22
Фигурное катание

Чемпионкой России по фигурному катанию снова стала Анна Щербакова

Чемпионкой России по фигурному катанию на коньках стала 15-летняя Анна Щербакова, которая на соревнованиях в Красноярске за прокат короткой и произвольной программ получила 261,87 балла.
Татар-информ вчера в 13:25
Экономика

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых, предположительно, ничего не известно.
РИА Новости 25 декабря в 20:23
Кино

Райан Рейнольдс рассказал о «Дэдпуле 3»

UfaTime.ru вчера в 04:09
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