О том, почему отношения между Россией и Прибалтикой не ладятся, как живется русскоговорящим в Латвии и насколько сложно небольшой стране лавировать в мировой политике, в интервью «Росбалту» рассказал глава МИДа Латвии в 1990—1992 годах Янис Юрканс.

с чего всё началось

Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна». Об этом заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью «Росбалту».

В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

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