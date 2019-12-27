Общество
Lenta.ruВ Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»
Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна». Об этом заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью «Росбалту».
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с чего всё началось
О том, почему отношения между Россией и Прибалтикой не ладятся, как живется русскоговорящим в Латвии и насколько сложно небольшой стране лавировать в мировой политике, в интервью «Росбалту» рассказал глава МИДа Латвии в 1990—1992 годах Янис Юрканс.Росбалт27 декабря в 07:38
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