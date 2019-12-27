Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна». Об этом заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью «Росбалту».
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с чего всё началось

«Все, что плохо России, нам нравится»

О том, почему отношения между Россией и Прибалтикой не ладятся, как живется русскоговорящим в Латвии и насколько сложно небольшой стране лавировать в мировой политике, в интервью «Росбалту» рассказал глава МИДа Латвии в 1990—1992 годах Янис Юрканс.
Росбалт27 декабря в 07:38

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«Теперь праздника нет»: в Латвии пожаловались на уход «Новой волны»

РИА Новостивчера в 19:32

В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Lenta.ruвчера в 23:37

В Латвии оценили ущерб от ухода «Новой волны»

ФедералПрессвчера в 20:30

В Латвии пожаловались на уход «Новой волны»

News.ru00:23

Экс-глава МИД Латвии Юрканс посетовал на уход «Новой волны»

ФАНвчера в 22:34

Экс-глава МИД Латвии пожаловался на уход «Новой волны» из Юрмалы

iReactorвчера в 21:05

Экс-глава МИД Латвии пожаловался на уход «Новой волны» из Юрмалы

Народные новостивчера в 23:28
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:47, Ашберн
Происшествия

Напавшего с ножом на пенсионера в московском метро задержали

Полицейские задержали подозреваемого, который ранил пенсионера ножом в метро.
Газета.Ru вчера в 18:06
Хоккей

«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»

РИА Новости вчера в 23:26
Политика

Зеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе.
Фонтанка.Ру вчера в 12:12
Происшествия

Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить

Lenta.ru вчера в 04:59
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 27 декабря в 17:19
Здоровье

Исследователи выявили рост заболеваемости детей в России

В России в период с 2000 по 2018 год заболеваемость детей выросла на 19%.
Известия 00:17
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
ТАСС 25 декабря в 16:11
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ вчера в 15:32
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 27 декабря в 08:51
Футбол

Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Чемпионат вчера в 07:53
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области

RT на русском вчера в 22:37
Гаджеты

Появились первые рендеры смартфона Google Pixel 4a

Инсайдеры опубликовали первые рендеры нового смартфона Google Pixel 4a, согласно которым гаджет будет оснащен дисплеем диагональю в 5,7 или 5,8 дюймов.
iReactor вчера в 22:58
Общество

Британский посол описал Россию в трех словах

Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
DP.RU 27 декабря в 06:12
Общество

В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников

"Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 22:35
Политика

«Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним»: Сатановский без обиняков поставил Чехию на место

Сатановский в своём телеграм-канале "Армагеддоныч" без обиняков заметил, что президент Чехии, хоть и "порядочный человек, из европейских политиков - один из самых нормальных", но напоминать нам ничего не надо.
Царьград вчера в 10:48
Фигурное катание

Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Известия вчера в 23:43
Футбол

Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Матч ТВ вчера в 19:14
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Москва 24 27 декабря в 07:16
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Коммерсантъ вчера в 07:51
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Коммерсантъ вчера в 09:08
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Известия вчера в 14:37
Футбол

Ряд футболистов «Ман Сити» может покинуть команду

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус является одним из главных кандидатов на уход из клуба.
Soccer.ru вчера в 13:54
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости вчера в 15:17
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Общество

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
ТАСС вчера в 15:36
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 00:43
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб в Сибири дали выплаты

Власти выплатили 22,5 миллиона рублей семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб на реке Сейба на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в минсоцполитики региона.
РИА Новости вчера в 23:48
Технологии

Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика

"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
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