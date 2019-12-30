Общество
Lenta.ruВ Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным. Об этом парламентарий написала в своем Twitter.
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Десять евро за пять минут: депутат предложила платить латышам за русский язык
Sputnik Латвиявчера в 09:44
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Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
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В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
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Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы
Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
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В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения
Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Хоккей
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Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенатроз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса
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Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
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Базовой моделью станет Samsung Galaxy S20, экран которой будет иметь диагональ 6,2 дюйма.
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Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Экономика
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам
По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Происшествия
Годовщина трагедии: в Магнитогорске вспоминают жертв взрыва 31 декабря
Сегодня, 31 декабря, в Магнитогорске вспоминают жертв взрыва в жилом доме. Трагедия случилась ровно год назад.
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Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона в первом же раунде
Американский боец был отправлен в нокаут уже в первом раунде. Для Емельяненко это 39-я победа в карьере при 6 поражениях.
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Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
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«Эспаньол» отказывается от Халка
Недавно стало известно об интересе «Эспаньола» к нападающему «Шанхай Теллэйс» Халку.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Футбол
Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)
Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
Общество
Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии
Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Хоккей
Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020
Вчера вечером, сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
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Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома
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Обозреватель британской газеты Independent Александра Поллард составила топ-20 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники.
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Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
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За 10 лет билет в баню в России подорожал в 2,5 раза
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Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
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В джунглях Мексики археологами найден большой дворец индейцев Майя
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Десятилетие богатства: эти знаки зодиака с 2020 года забудут о бедах
Мечты сбываются: эти знаки зодиака в 2020 году осуществят свои желания Налаживаться жизнь начнет у Раков.
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