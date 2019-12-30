Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным. Об этом парламентарий написала в своем Twitter.
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В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском

РИА Новостивчера в 18:25

Латвийский депутат предложила требовать денег за разговор на русском

News.ruвчера в 12:16

«10 евро за 5 минут»: Русский язык в Латвии хотят сделать платным

Царьградвчера в 13:57

В Латвии предложили взимать плату за общение на русском языке

ФАНвчера в 13:48

В Латвии предложили брать плату за русский язык

Известиявчера в 17:05

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Lenta.ruвчера в 11:55

Десять евро за пять минут: депутат предложила платить латышам за русский язык

Sputnik Латвиявчера в 09:44
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Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия

В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов

В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
RT на русском вчера в 12:25
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия

Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы

Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
РБК вчера в 16:27
Происшествия

В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Известия 00:28
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Оттаву» с тремя очками Малкина

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенатроз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM вчера в 23:45
Космос

На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Взгляд.ру 29 декабря в 02:41
Армия и оружие

Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения

Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Военное дело 29 декабря в 23:53
Гаджеты

В линейке Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra

Базовой моделью станет Samsung Galaxy S20, экран которой будет иметь диагональ 6,2 дюйма.
iXBT.com 00:42
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Экономика

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Известия 01:25
Происшествия

Годовщина трагедии: в Магнитогорске вспоминают жертв взрыва 31 декабря

Сегодня, 31 декабря, в Магнитогорске вспоминают жертв взрыва в жилом доме. Трагедия случилась ровно год назад.
ТК Звезда вчера в 21:42
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона в первом же раунде

Американский боец был отправлен в нокаут уже в первом раунде. Для Емельяненко это 39-я победа в карьере при 6 поражениях.
Metaratings 29 декабря в 00:49
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru 01:11
Футбол

«Эспаньол» отказывается от Халка

Недавно стало известно об интересе «Эспаньола» к нападающему «Шанхай Теллэйс» Халку.
Все про Спорт ру 01:07
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Футбол

Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)

Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
Sports.ru вчера в 09:25
Общество

Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Российская газета 00:46
Хоккей

Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020

Вчера вечером, сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

Восемь человек, по уточненным данным полиции, пострадали в понедельник вечером в результате опрокидывания автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Новомосковск в Тульской области, ранее поступала информация о семи пострадавших.
ТАСС вчера в 14:34
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 29 декабря в 11:08
Авто

Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома

Новостной фронт вчера в 10:19
Кино

Составлен список фильмов для просмотра в новогодние праздники

Обозреватель британской газеты Independent Александра Поллард составила топ-20 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники.
Политическая Экспертиза вчера в 03:11
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Коммерсантъ 29 декабря в 23:51
Здоровье

За 10 лет билет в баню в России подорожал в 2,5 раза

Газета.Ru 00:07
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Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением

3DNews 01:23
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Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Наука

В джунглях Мексики археологами найден большой дворец индейцев Майя

В Мексике в джунглях штата Юкатан в окрестностях древнего города Кулуба был обнаружен большой дворец индейцев Майя.
REGNUM 28 декабря в 11:13
Общество

Десятилетие богатства: эти знаки зодиака с 2020 года забудут о бедах

Мечты сбываются: эти знаки зодиака в 2020 году осуществят свои желания Налаживаться жизнь начнет у Раков.
Вечерний Волгоград вчера в 03:19
Футбол

«Эвертон» собирается приобрести Хамеса Родригеса

Вести.Ru 00:33
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