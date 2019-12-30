Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным. Об этом парламентарий написала в своем Twitter.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Lenta.ruвчера в 11:55

Десять евро за пять минут: депутат предложила платить латышам за русский язык

Sputnik Латвиявчера в 09:44

В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском

РИА Новостивчера в 18:25

В Латвии предложили взимать плату за общение на русском языке

ФАНвчера в 13:48

Латвийский депутат предложила требовать денег за разговор на русском

News.ruвчера в 12:16

«10 евро за 5 минут»: Русский язык в Латвии хотят сделать платным

Царьградвчера в 13:57

В Латвии предложили брать плату за русский язык

Известиявчера в 17:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Транспорт

Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru вчера в 21:16
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru вчера в 22:37
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину.
Мой Брянск вчера в 04:46
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Известия вчера в 13:08
Происшествия

Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
РЕН ТВ вчера в 23:41
Футбол

Хамес может перейти в «Эвертон»

Soccer.ru вчера в 23:34
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru вчера в 06:54
Общество

В Канаде около 200 авиарейсов отменено из-за непогоды

Около 200 авиарейсов отменено в канадских провинциях Квебек и Онтарио из-за дождя и снегопада.
RT на русском вчера в 20:01
Происшествия

Суд арестовал двух обвиняемых в планировании теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Никиту Семенова и Георгия Чернышева по обвинению в участии в организации, которая запрещена в РФ.
Газета.Ru вчера в 16:11
Спорт

Ласицкене резко ответила на предложение ВФЛА

News.ru вчера в 18:45
Кино

Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере

РИА Новости вчера в 22:34
Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru вчера в 15:43
Здоровье

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости вчера в 22:28
Хоккей

Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 11:46
Авто

В России назвали самые популярные кроссоверы стоимостью 4-5 млн рублей

За основу бралась средняя цена от 4 до 5 млн. рублей.
ToDay News Ufa 29 декабря в 03:08
Общество

Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество

Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии

Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
RT на русском вчера в 23:08
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском вчера в 05:22
Экономика

Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Газета.Ru вчера в 05:38
Авто

Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто

Объясняя заявление о вредности электромобилей с емкими аккумуляторами, было отмечено, что при производстве и дальнейшей переработке таких батарей выделяется не меньше CO2, чем за весь период эксплуатации того же дизельного хэтчбека Mazda 3. В данном случае учитывались показатели в случае замены аккумулятора электрокара после 100 тыс. миль пробега.
Tvoe-avto.com вчера в 04:15
Общество

В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за сто лет

Самый низкий показатель прироста населения за последние сто лет зафиксирован в Соединенных Штатах в 2019 году, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 19:54
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Футбол

Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ

Покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России, заявил РИА Новости главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
РИА Новости вчера в 12:35
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»

Чемпионат 28 декабря в 03:03
Происшествия

В Новокузнецке произошла массовая драка подростков

В Новокузнецке произошла массовая драка подростков. Инцидент случился около гимназии №72.
Прокопьевск.ру вчера в 13:20
Шоу-бизнес

Телегин объяснил развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
Рамблер вчера в 13:16
Армия и оружие

Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем удары по объектам шиитов в Сирии и Ираке.
Российская газета вчера в 18:40
Авто

Subaru повышает российские цены на автомобили

Автоновости дня вчера в 01:57
Энергетика

СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину

Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Евразия Daily вчера в 14:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное