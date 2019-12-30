Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным. Об этом парламентарий написала в своем Twitter.

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Транспорт Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой» Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».

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