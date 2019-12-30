Общество
Lenta.ruВ Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным. Об этом парламентарий написала в своем Twitter.
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Десять евро за пять минут: депутат предложила платить латышам за русский язык
Sputnik Латвиявчера в 09:44
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Транспорт
Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Происшествия
Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве
По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
Футбол
Хамес может перейти в «Эвертон»
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Общество
В Канаде около 200 авиарейсов отменено из-за непогоды
Около 200 авиарейсов отменено в канадских провинциях Квебек и Онтарио из-за дождя и снегопада.
Происшествия
Суд арестовал двух обвиняемых в планировании теракта в Петербурге
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Никиту Семенова и Георгия Чернышева по обвинению в участии в организации, которая запрещена в РФ.
Спорт
Ласицкене резко ответила на предложение ВФЛА
Кино
Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
Политика
В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию
30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Здоровье
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
Хоккей
Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Авто
В России назвали самые популярные кроссоверы стоимостью 4-5 млн рублей
За основу бралась средняя цена от 4 до 5 млн. рублей.
Общество
Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая
Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Общество
Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии
Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Авто
Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто
Объясняя заявление о вредности электромобилей с емкими аккумуляторами, было отмечено, что при производстве и дальнейшей переработке таких батарей выделяется не меньше CO2, чем за весь период эксплуатации того же дизельного хэтчбека Mazda 3. В данном случае учитывались показатели в случае замены аккумулятора электрокара после 100 тыс. миль пробега.
Общество
В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за сто лет
Самый низкий показатель прироста населения за последние сто лет зафиксирован в Соединенных Штатах в 2019 году, передает ТАСС.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Футбол
Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ
Покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России, заявил РИА Новости главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»
Происшествия
В Новокузнецке произошла массовая драка подростков
В Новокузнецке произошла массовая драка подростков. Инцидент случился около гимназии №72.
Шоу-бизнес
Телегин объяснил развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
Армия и оружие
Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем удары по объектам шиитов в Сирии и Ираке.
Авто
Subaru повышает российские цены на автомобили
Энергетика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.