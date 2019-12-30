Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным. Об этом парламентарий написала в своем Twitter.
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В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Lenta.ru11:55

Десять евро за пять минут: депутат предложила платить латышам за русский язык

Sputnik Латвия09:44

В Латвии предложили взимать плату за общение на русском языке

ФАН13:48

В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском

РИА Новости18:25

Латвийский депутат предложила требовать денег за разговор на русском

News.ru12:16

В Латвии предложили брать плату за русский язык

Известия17:05

В Латвии предложили сделать разговоры на русском платными

Взгляд.ру13:23
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Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Московский Комсомолец вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Актер Бадюк госпитализирован в Таиланде

Аргументы и Факты 10:44
Спорт

Ласицкене назвала ответ ВФЛА на открытое письмо неуважением к себе

RT на русском 15:12
Кино

Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»

Свободная Пресса вчера в 21:46
Футбол

Мино Райола: На Холанда претендовали 12 клубов

Ранее норвежца связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и другие европейские клубы.
Bookmaker-ratings.ru 10:20
Общество

«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»

Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
REGNUM 04:15
Политика

В МИД России оценили принятие в Черногории закона о вероисповедании

Как отметила 18 декабря представитель МИД России Мария Захарова, обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.
RT на русском 15:34
Здоровье

В Курганскую поликлинику №1 завезли новое оборудование

В корпусе Курганской поликлиники №1 в первом микрорайоне Заозерного презентовали новое оборудование, приобретенное в рамках адресной инвестиционной программы Правительства Российской Федерации.
Zauralonline.ru 06:09
Фигурное катание

Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве

Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
ИА Удмуртия 07:08
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ

Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Чемпионат 16:30
Наука

Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена

Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Индикатор 14:12
Политика

Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 16:50
Театры

Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Вечерняя Москва 02:22
Политика

Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:13
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru вчера в 07:48
Здоровье

Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена

Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:15
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Коммерсантъ вчера в 23:51
Политика

В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.
Российская газета 09:38
Политика

Посольство РФ напомнило Польше о вкладе СССР в победу над фашизмом

На начало Второй мировой войны западные державы и Польша проводили политику умиротворения гитлеровской Германии, срывали усилия Советского Союза по организации коллективной безопасности перед лицом фашистской угрозы.
Российская газета 13:31
Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru 15:43
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru 05:52
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru 08:54
Происшествия

В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.
РИА Новости 07:02
Общество

Опрос: большинство южнокорейцев считают свою страну «адом»

Большинство молодых южнокорейцев хотят уехать из своей страны, называя ее "адом", пишет газета "Хангёре" со ссылкой на результаты социологического исследования.
РИА Новости 15:42
Общество

Бывший руководитель госжилинспекции вернула в бюджет 800 тысяч рублей

Прокуратурой Сахалинской области в прошлом году была проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства, по результатам которой с занимаемой должности в связи с утратой доверия уволена руководитель государственной жилищной инспекции области Оксана Ковтонюк.
Сахалин.Инфо 18:52
Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе блондинки

Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Uznayvse.ru 07:39
Политика

Помпео анонсировал визиты в Казахстан, Белоруссию и на Украину

RT на русском 07:42
Общество

Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Известия 06:00
Авто

Kia Seltos успешно прошел краш-тест ANCAP

Тарантас Ньюс 13:41
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