Общество
Lenta.ruВ Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным. Об этом парламентарий написала в своем Twitter.
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Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Шоу-бизнес
Актер Бадюк госпитализирован в Таиланде
Спорт
Ласицкене назвала ответ ВФЛА на открытое письмо неуважением к себе
Кино
Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»
Футбол
Мино Райола: На Холанда претендовали 12 клубов
Ранее норвежца связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и другие европейские клубы.
Общество
«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»
Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
Политика
В МИД России оценили принятие в Черногории закона о вероисповедании
Как отметила 18 декабря представитель МИД России Мария Захарова, обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.
Здоровье
В Курганскую поликлинику №1 завезли новое оборудование
В корпусе Курганской поликлиники №1 в первом микрорайоне Заозерного презентовали новое оборудование, приобретенное в рамках адресной инвестиционной программы Правительства Российской Федерации.
Фигурное катание
Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Наука
Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена
Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Политика
Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Политика
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Здоровье
Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена
Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Политика
В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым
Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.
Политика
Посольство РФ напомнило Польше о вкладе СССР в победу над фашизмом
На начало Второй мировой войны западные державы и Польша проводили политику умиротворения гитлеровской Германии, срывали усилия Советского Союза по организации коллективной безопасности перед лицом фашистской угрозы.
Политика
В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию
30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Происшествия
В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.
Общество
Опрос: большинство южнокорейцев считают свою страну «адом»
Большинство молодых южнокорейцев хотят уехать из своей страны, называя ее "адом", пишет газета "Хангёре" со ссылкой на результаты социологического исследования.
Общество
Бывший руководитель госжилинспекции вернула в бюджет 800 тысяч рублей
Прокуратурой Сахалинской области в прошлом году была проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства, по результатам которой с занимаемой должности в связи с утратой доверия уволена руководитель государственной жилищной инспекции области Оксана Ковтонюк.
Шоу-бизнес
Лолита предстала в образе блондинки
Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Политика
Помпео анонсировал визиты в Казахстан, Белоруссию и на Украину
Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
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