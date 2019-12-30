Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным. Об этом парламентарий написала в своем Twitter.

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Политика В МИД России оценили принятие в Черногории закона о вероисповедании Как отметила 18 декабря представитель МИД России Мария Захарова, обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.

Здоровье В Курганскую поликлинику №1 завезли новое оборудование В корпусе Курганской поликлиники №1 в первом микрорайоне Заозерного презентовали новое оборудование, приобретенное в рамках адресной инвестиционной программы Правительства Российской Федерации.

Наука Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.

Политика Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.

Здоровье Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Политика В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.

Политика Посольство РФ напомнило Польше о вкладе СССР в победу над фашизмом На начало Второй мировой войны западные державы и Польша проводили политику умиротворения гитлеровской Германии, срывали усилия Советского Союза по организации коллективной безопасности перед лицом фашистской угрозы.

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.

Экономика В России посчитали число бедных Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.

Происшествия В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.

Общество Опрос: большинство южнокорейцев считают свою страну «адом» Большинство молодых южнокорейцев хотят уехать из своей страны, называя ее "адом", пишет газета "Хангёре" со ссылкой на результаты социологического исследования.

Общество Бывший руководитель госжилинспекции вернула в бюджет 800 тысяч рублей Прокуратурой Сахалинской области в прошлом году была проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства, по результатам которой с занимаемой должности в связи с утратой доверия уволена руководитель государственной жилищной инспекции области Оксана Ковтонюк.