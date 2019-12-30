Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным. Об этом парламентарий написала в своем Twitter.

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Политика Пушков сравнил позицию Киева по газу с «домиком Ниф-Нифа» Ранее, 27 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». По его мнению, трубопроводы могут стать пустыми, если Россия не захочет поставлять газ, в то время как Киев гарантирует поставки газа по своим газопроводам.

Происшествия В Челябинской области загорелась автозаправка Возгорание произошло в понедельник на автозаправке в городе Сатка Челябинской области, огонь перекинулся на соседнее здание, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

Технологии В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Хоккей Сборная Канады по хоккею обыграла Германию на МЧМ-2020 Молодёжная сборная Канады по хоккею победила Германию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

Экономика Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Транспорт Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой» Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».

Игры Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4 Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.

Политика Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.

Армия и оружие Завершились испытания новейшей САУ «Коалиция-СВ» На Урале завершаются испытания уникального самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ». Благодаря исключительным технологическим разработкам, эта машина стреляет дальше, точнее и быстрее всех отечественных и зарубежных аналогов.

Политика Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.