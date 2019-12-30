Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным. Об этом парламентарий написала в своем Twitter.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Lenta.ru11:55

Десять евро за пять минут: депутат предложила платить латышам за русский язык

Sputnik Латвия09:44

В Латвии предложили взимать плату за общение на русском языке

ФАН13:48

Латвийский депутат предложила требовать денег за разговор на русском

News.ru12:16

В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском

РИА Новости18:25

В Латвии предложили брать плату за русский язык

Известия17:05

В Латвии предложили сделать разговоры на русском платными

Взгляд.ру13:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Политика

Шефчович приветствовал заключение контракта по транзиту газа

Вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.
RT на русском 19:09
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат

В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
ГТРК Белгород 07:57
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 06:54
Спорт

Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым

Шведский лыжник Карл Юхан Вестберг прокомментировал свое высказывание в адрес россиянина Александра Большунова после четвертьфинальной спринтерской гонки «Тур де Ски».
Спорт-Экспресс 09:42
Политика

Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

Посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан обсудили перспективы развития отношений двух стран.
Известия 17:50
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Политика

В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.
Российская газета 09:38
Фигурное катание

Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве

Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
ИА Удмуртия 07:08
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Здоровье

Врачи назвали общие симптомы почти всех типов рака

Врачи назвали симптомы, которые свойственны одновременно многим видам рака.
Рамблер 05:19
Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
РИА Новости 16:54
Космос

Ученые приблизились к решению задачи трех тел

Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
Naked Science 11:29
Общество

Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160

Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
Известия 15:18
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
RT на русском 28 декабря в 09:20
Политика

Allseas заявила об отсутствии планов вернуться к «Северному потоку-2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять прокладку газопровода «Северный поток-2», заявили в компании, передает ТАСС.
РБК 06:50
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Отец Греты Тунберг рассказал, как дочь вынудила его стать веганом

Отец известной шведской экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг заявил BBC, что из-за дочери был вынужден стать веганом.
Московский Комсомолец 09:27
Спорт

Ласицкене назвала ответ ВФЛА на открытое письмо неуважением к себе

RT на русском 15:12
Армия и оружие

«Малахит» готовит арматуру для обитаемого подводного аппарата

Sudostroenie.info 05:22
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.
Интерфакс 12:18
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День 10:25
Общество

Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера

В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Московский Комсомолец 13:05
Происшествия

КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

Lenta.ru 07:44
Общество

В США зафиксированы самые низкие темпы прироста населения за столетие

Американские власти зафиксировали в уходящем году самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие.
ТАСС 18:06
Хоккей

«Авангард» в гостях сумел обыграть «Трактор»

Омский «Авангард» добился выездной победы над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU 11:35
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru вчера в 07:48
Армия и оружие

Россия официально обвинила Израиль в новой бомбардировке Сирии

Израильское информационное издание «Haaretz», ссылаясь на данные российского Министерства иностранных дел, сообщает о том, что Россия официально обвинила израильскую сторону в нарушении воздушного пространства Иордании и незаконных ударах по территории Сирии.
Avia.pro вчера в 04:45
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное