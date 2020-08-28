В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»
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Глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович призвал использовать «ненавистный» русский язык в ходе переговоров с Москвой. Так он прокомментировал ситуацию с Рижским портом на своей странице в Facebook. Политик обратил внимание на снижение объемов перевалки грузов.В источнике
С чего всё началось
Политик в своём Facebook отметил
снижение объёмов перевалки грузов в порту, которое за первые шесть месяцев 2020 года составило 26,7%. По его словам, ситуацию можно изменить благодаря прагматичным отношениям с восточным соседом.
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Депутат Латвии намерен использовать «ненавистный русский язык» для развития порта
Московский Комсомолец23:16