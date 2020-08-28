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Lenta.ru
Lenta.ru

В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

Глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович призвал использовать «ненавистный» русский язык в ходе переговоров с Москвой. Так он прокомментировал ситуацию с Рижским портом на своей странице в Facebook. Политик обратил внимание на снижение объемов перевалки грузов.В источнике
С чего всё началось
Политик в своём Facebook отметил
 снижение объёмов перевалки грузов в порту, которое за первые шесть месяцев 2020 года составило 26,7%. По его словам, ситуацию можно изменить благодаря прагматичным отношениям с восточным соседом.
News.ru23:07
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Lenta.ru

В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

Lenta.ru01:56
ФАН

Латвийский депутат призвал вести переговоры на «ненавистном русском» языке

ФАН00:03
РИА Новости

Латвийский депутат призвал использовать «ненавистный русский язык»

РИА Новости22:49
Московский Комсомолец

Депутат Латвии намерен использовать «ненавистный русский язык» для развития порта

Московский Комсомолец23:16
News.ru

В сейме Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

News.ru23:07
Газета.Ru

Латвийский депутат призвал вести переговоры с РФ на «ненавистном русском языке»

Газета.Ru22:54
Life.ru

Латвийский депутат заявил, что спасти Ригу может только «ненавистный русский язык»

Life.ru23:55

Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

Российские журналисты, которые освещали в четверг акцию оппозиции в Минске, а затем были доставлены правоохранителями в РУВД, отпущены, те, кто не имел аккредитации для работы в республике, возвращаются в Россию.
ТАСС02:51
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Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале.
РИА Новости03:12

В Крыму выявили рекордное число носителей коронавируса

Симферополь, 27 августа 2020, 10:01 — REGNUM Новый рекорд по суточному числу заражений коронавирусом зафиксирован на территории Республики Крым — за минувшие сутки в регионе выявили 56 новых носителей коронавируса.
REGNUMвчера в 03:01
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Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Взгляд.ру25 августа в 16:30
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Пауэлл разочарует сегодня, и доллар вырастет

Доллар будет расти, если Пауэлл не намекает на изменение целевого показателя инфляции Доллар должен вырасти, если председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл не объявит о переходе к таргетированию средней инфляции, как многие ожидают в его речи на симпозиуме в Джексон-Хоул позже в четверг, говорит аналитик BDSwiss.
Profinance.ruвчера в 04:08

Организация по борьбе с расизмом попросила НХЛ изменить цвет синей линии на черный и выделить 100 миллионов долларов

Журналист TSN Рик Уэстхэд сообщает, что альянс просит лигу выделить 100 миллионов долларов на ближайшие 10 лет для финансирования антирасистских инициатив.
Матч ТВ03:05