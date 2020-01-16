Общество
Газета.RuВ Латвии рассматривают возможность поставки нефти в Белоруссию
По словам министра, Рига уже обсуждала с белорусским президентом Александром Лукашенко возможность импорта нефти в Белоруссию через латвийские порты или со всего мира через Латвию. На вопрос, когда это может быть возможно, он ответил, что все зависит от компаний.
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с чего всё началось
Латвия заинтересована в организации транспортировки нефти в Беларусь через свои порты, заявил премьер Кришьянис Кариньш во время визита в Минск, передает Белта.Sputnik Латвия04:00
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
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