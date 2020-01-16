с чего всё началось

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты. Об этом он заявил после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию

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