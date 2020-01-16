Общество
Газета.RuВ Латвии рассматривают возможность поставки нефти в Белоруссию
По словам министра, Рига уже обсуждала с белорусским президентом Александром Лукашенко возможность импорта нефти в Белоруссию через латвийские порты или со всего мира через Латвию. На вопрос, когда это может быть возможно, он ответил, что все зависит от компаний.
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с чего всё началось
Латвия заинтересована в организации транспортировки нефти в Беларусь через свои порты, заявил премьер Кришьянис Кариньш во время визита в Минск, передает Белта.Sputnik Латвия04:00
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
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В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
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Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
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Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
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Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Политика
Украина назвала новое условие выполнения минских соглашений
Власти Украины назвали новое условие выполнения минских соглашений.
Политика
Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
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«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
Авто
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Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее будет ее устранить без последствий для лакокрасочного покрытия.
Экономика
С граждан, сдающих квартиры, потребуют 200 миллиардов
Как пояснил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, за счет легализации рынка арендного жилья в бюджет могут поступить до 200 миллиардов рублей уплаченных налогов.
Политика
Рада приняла закон об обучении на госязыке
Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.
Политика
Зеленский напомнил о «киборгах» из донецкого аэропорта
Президент страны Владимир Зеленский в своём Telegram-канале почтил память «киборгов» (как неофициально прозвали участвовавших в этих событиях украинских силовиков).
Происшествия
Воспитанницы российского приюта пожаловались на домогательства учителя
Издание «Казанский репортер» сообщило, что мать одной из девочек потребовала возбудить уголовное дело после того, как дочь пожаловалась ей на домогательства, однако при этом воспитанница упоминала учителя труда.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
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Музыка
16 января ежегодно отмечается Всемирный день The Beatles
По версии журнала Rolling Stone группа The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен 16 декабря 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.
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У ближайшей к нам звезды может быть вторая похожая на Землю планета
Изначально исследователи предполагали, что Проксима b – ближайшая к Земле каменистая планета, больше всего похожа яна Землю по всем своим характеристикам.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
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Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.