с чего всё началось

Латвия не исключила возможность организации транспортировки нефти в Белоруссию. Премьер-министр страны сообщил, что можно импортировать нефть со всего мира через порты Латвии. Кришьянис Кариньш рассказал, что стороны обсуждают такие возможности.

В Латвии рассматривают возможность поставок нефти в Белоруссию

Футбол Клубы РФПЛ поддержали расширение премьер-лиги до 18 клубов На состоявшемся заседании общего собрания клубов РФПЛ большинство делегатов проголосовали за увеличение количества участников премьер-лиги с 16 до 18 команд.

Кино Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг Лорен Хиссрих Судя по всему, как и сообщалось ранее, Netflix не собирается снимать адаптацию видеоигр CD Projekt RED, которые продолжали сюжет Сапковского, хотя писатель постоянно открещивался от виртуального наследия своих соотечественников.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ» Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.

Политика Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».