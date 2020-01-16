Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Латвии рассматривают возможность поставок нефти в Белоруссию

Латвия не исключила возможность организации транспортировки нефти в Белоруссию. Премьер-министр страны сообщил, что можно импортировать нефть со всего мира через порты Латвии. Кришьянис Кариньш рассказал, что стороны обсуждают такие возможности.
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Латвия заинтересована в организации транспортировки нефти в Беларусь через свои порты, заявил премьер Кришьянис Кариньш во время визита в Минск, передает Белта
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Латвия заинтересована в поставках нефтепродуктов в Беларусь

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Эхо Москвывчера в 23:05
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Латвия подтвердила возможность поставки нефти в Беларусь через свои порты

КП - Беларусь05:38
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