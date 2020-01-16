Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Латвии рассматривают возможность поставок нефти в Белоруссию

Латвия не исключила возможность организации транспортировки нефти в Белоруссию. Премьер-министр страны сообщил, что можно импортировать нефть со всего мира через порты Латвии. Кришьянис Кариньш рассказал, что стороны обсуждают такие возможности.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
Латвия заинтересована в организации транспортировки нефти в Беларусь через свои порты, заявил премьер Кришьянис Кариньш во время визита в Минск, передает Белта
.
Sputnik Латвия04:00

Подробнее о событии

Латвия заинтересована в поставках нефтепродуктов в Беларусь

Телеканал 360°07:36

Рига заинтересована в организации транспортировки нефти через порты Латвии в Белоруссию

ТАСС04:02

Премьер Латвии допустил поставки нефти для Белоруссии через латвийские порты

Интерфакс04:41

В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию

RT на русском04:07

В Латвии рассматривают возможность поставки нефти в Белоруссию

Газета.Ru05:04

Реальные деньги: Латвия вступила в бой за нефть для Беларуси

Sputnik Латвия04:00

Белорусский президент Александр Лукашенко, как ожидается, обсудит с латвийским премьером поставки нефти в страну

Эхо Москвывчера в 23:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:09, Ашберн

Латвия подтвердила возможность поставки нефти в Беларусь через свои порты

КП - Беларусь05:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:09, Ашберн
Политика

Мишустин высказался о пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Lenta.ru 02:57
Политика

Кудрин заявил о надежде на реформы после смены правительства

«Вчера произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться»,— сказал господин Кудрин на Гайдаровском форуме (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ 04:56
Происшествия

SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово

Лайнер «ИрАэро», следовавший по маршруту Сабетта — Москва, совершил экстренную посадку на недействующей взлетно-посадочной полосе рядом с аэропортом «Домодедово», сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
РБК 08:00
Политика

Мишустин назвал приоритеты своего правительства

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы заявил, что в России есть все источники для решения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач.
ТАСС 06:41
Происшествия

В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Российская газета 08:00
Шоу-бизнес

Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Комсомольская правда 03:42
Теннис

Медведев встретится с Тиафо в первом круге Australian Open

The Moscow Post 03:20
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

Амур.инфо вчера в 02:12
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv вчера в 07:27
Политика

Жириновский дал полезный совет Мишустину для общения с депутатами

На посту председателя правительства Михаилу Мишустину нужно будет правильно формулировать свои ответы, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.
Экономика сегодня 07:23
Здоровье

Липосакция привела к появлению гангрены в ноге

Неудачно проведённая липосакция стало причиной появления огромной гангренозной дыры в ноге.
MedikForum.ru 05:30
Политика

Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 08:28
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
Политика

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:09
Общество

Фонд борьбы с коррупцией требует от Михаила Мишустина объяснить, как его жена заработала 800 млн рублей

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал новый пост, посвященный доходам семьи нового премьер-министра Михаила Мишустина.
Весьма 05:43
Политика

МВД Украины расследует дело об атаке на сайт «Квартала 95»

МВД Украины завело дело по факту хакерской атаки на сайты нескольких украинских компаний, в том числе, сайт «Квартала 95», автором которого в прошлом был президент Украины Владимир Зеленский.
Украина.ру 08:02
Общество

Михалков ответил Жириновскому на его предложение о смене гимна России

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить гимн РФ.
Мой Брянск вчера в 23:01
Общество

Урганта потребовали лишить гражданства из-за шуток о Христе

Lenta.ru 08:02
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
RT на русском 00:34
Кино

Прояснилось, когда выйдет приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс приоткрыл завесу тайны над вопросом, когда же выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах, пока заявленный под названием "Дом Дракона".
Ревизор.ру 05:52
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru вчера в 04:09
Происшествия

СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве

Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
Известия вчера в 21:32
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Известия 05:57
Политика

Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости 06:46
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Происшествия

Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:01
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
RT на русском 03:23
Политика

Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.
Lenta.ru 06:35
Общество

Путин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии

«Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.
Политика Сегодня вчера в 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное