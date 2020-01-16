с чего всё началось

Латвия не исключила возможность организации транспортировки нефти в Белоруссию. Премьер-министр страны сообщил, что можно импортировать нефть со всего мира через порты Латвии. Кришьянис Кариньш рассказал, что стороны обсуждают такие возможности.

В Латвии рассматривают возможность поставок нефти в Белоруссию

Политика Мишустин высказался о пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.

Политика Кудрин заявил о надежде на реформы после смены правительства «Вчера произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться»,— сказал господин Кудрин на Гайдаровском форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Происшествия SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово Лайнер «ИрАэро», следовавший по маршруту Сабетта — Москва, совершил экстренную посадку на недействующей взлетно-посадочной полосе рядом с аэропортом «Домодедово», сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Политика Мишустин назвал приоритеты своего правительства Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы заявил, что в России есть все источники для решения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач.

Шоу-бизнес Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.

Политика Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.

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Кино Прояснилось, когда выйдет приквел «Игры престолов» о Таргариенах Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс приоткрыл завесу тайны над вопросом, когда же выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах, пока заявленный под названием "Дом Дракона".

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Происшествия Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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