с чего всё началось

Латвия не исключила возможность организации транспортировки нефти в Белоруссию. Премьер-министр страны сообщил, что можно импортировать нефть со всего мира через порты Латвии. Кришьянис Кариньш рассказал, что стороны обсуждают такие возможности.

В Латвии рассматривают возможность поставок нефти в Белоруссию

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