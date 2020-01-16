Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Латвии рассматривают возможность поставок нефти в Белоруссию

Латвия не исключила возможность организации транспортировки нефти в Белоруссию. Премьер-министр страны сообщил, что можно импортировать нефть со всего мира через порты Латвии. Кришьянис Кариньш рассказал, что стороны обсуждают такие возможности.
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с чего всё началось
Латвия заинтересована в организации транспортировки нефти в Беларусь через свои порты, заявил премьер Кришьянис Кариньш во время визита в Минск, передает Белта
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Латвия заинтересована в поставках нефтепродуктов в Беларусь

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В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию

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Эхо Москвы15 января в 23:05
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Латвия подтвердила возможность поставки нефти в Беларусь через свои порты

КП - Беларусьвчера в 05:38
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
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Как рассказал изданию топ-менеджер одной из сетей фастфуд-ресторанов, «Крошка-Картошка» собирается провести реструктуризацию бизнеса и привлечь новых партнеров.
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Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
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В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
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Т-90М сыграет важную роль при обновлении танковых войск России

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Премьер Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
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Назван период выхода приквела «Игры престолов»

Приквел сериала «Игра престолов», рассказывающий об истории династии Таргариенов, появится не раньше 2022 года.
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