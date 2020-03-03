Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
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«Яндекс.Такси» в Латвии работает в штатном режиме, заявили в компании

РИА Новости07:48

«Яндекс.Такси» хотят заблокировать в Латвии

Sputnik Латвия08:50

Власти Латвии хотят заблокировать «Яндекс.Такси»

Коммерсантъ08:40

«Яндекс.Такси» прокомментировал сообщения о блокировке в Латвии

RT на русском07:52

В Латвии решили заблокировать сервис «Яндекс.Такси»

РБК07:41

В Латвии могут заблокировать сервис «Яндекс.Такси»

REGNUM09:50

«Яндекс.Такси» в Латвии работает в штатном режиме

ТАСС07:40
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Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
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Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

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В ЛУКОЙЛе считают, что эпоха дешевой нефти продлится до 2040 года

Нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад», ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США, заявил вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
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Медики оценили состояние зараженного коронавирусом украинца

Заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук рассказала о состоянии здоровья первого заразившегося новым коронавирусом на территории Украины.
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Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:58
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Порошенко назвал власть Украины коллективным Зеленским

«Наша политическая сила не участвовала в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участие в его отставке», — заявил Порошенко и подчеркнул, что все, что сейчас происходит в стране, иначе как позором не назвать.
Телеканал 360° 09:13
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Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
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Зампред правительства РФ Голикова посетила детскую облбольницу в Туле

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Глава ВОЗ сравнил смертность от коронавируса и гриппа

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса выше, чем смертность от сезонного гриппа.
Взгляд.ру 11:28
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Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
ТК Звезда вчера в 03:23
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«Металлург» разгромил «Барыс» во втором матче серии

3 марта в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина состоялась вторая встреча серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».
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Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы

ToDay News Ufa вчера в 05:58
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Кудрявцева возмущена заменой на премии МУЗ-ТВ ее кандидатуры на Бузову

Телеведущая Лера Кудрявцева возмущена решением руководства МУЗ-ТВ заменить ее кандидатуру в качестве ведущей музыкальной премии на певицу Ольгу Бузову.
Слово и Дело 11:06
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
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Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
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В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства

Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 08:37
Происшествия

AP: число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 19

Число погибших в результате торнадо, произошедшего в штате Теннесси в ночь на вторник, выросло до 19.
ТАСС 10:58
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
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В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом

Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
РИА Новости 07:25
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Подросток застрелил отца в Забайкалье

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Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере

Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.
РИА Новости 10:18
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Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
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Армия и оружие

Новейшие комплексы «Деривация-ПВО» примут участие в параде Победы

Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
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