Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
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«Яндекс.Такси» прокомментировал сообщения о блокировке в Латвии

RT на русском07:52

«Яндекс.Такси» хотят заблокировать в Латвии

Sputnik Латвия08:50

Власти Латвии хотят заблокировать «Яндекс.Такси»

Коммерсантъ08:40

В Латвии могут заблокировать сервис «Яндекс.Такси»

REGNUM09:50

В Латвии решили заблокировать сервис «Яндекс.Такси»

РБК07:41

«Яндекс.Такси» в Латвии работает в штатном режиме, заявили в компании

РИА Новости07:48

«Яндекс.Такси» в Латвии работает в штатном режиме

ТАСС07:40
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Экономика

За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме

По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Live24 04:15
Музыка

Группа Little Big представит Россию на «Евровидении»

62инфо 04:59
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Происшествия

В Самаре семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме

Коммерсантъ 12:36
Общество

Москвичи массово получают фейковые сообщения о коронавирусе

Тысячи фейковых сообщений о распространении коронавируса в Москве получили за последние несколько дней жители столицы в соцсетях.
RT на русском 12:16
Футбол

Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций

Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
RT на русском 12:38
Политика

Путин заявил о важности несистемной оппозиции

Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.
Ведомости 02:00
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Шоу-бизнес

Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически

Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Актуальные Новости вчера в 01:25
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия 11:48
Общество

В Крыму рассказали о запасах воды в водохранилищах региона

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 млн куб. м, что на 84,65 млн куб. м меньше, чем к началу весны 2019 года», — указывается в заявлении.
RT на русском 05:33
Кино

Syfy закроет сериал «Волшебники» после пятого сезона

Syfy объявил, что пятый сезон сериала в жанре городского фэнтези «Волшебники» по мотивам одноимённой серии романов Льва Гроссмана станет последним.
Мир фантастики 11:18
Общество

Абрамович погасил долги Достоевского

«Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.
URA.Ru вчера в 10:59
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости 10:35
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Газета.Ru 07:35
Политика

В Кремле затруднились разъяснить поправки Путина о Боге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился разъяснить суть поправки в Конституцию с упоминанием Бога, которую представил президент Владимир Путин.
Ведомости 05:52
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Политика

Турция гонит в сторону Греции 130 тысяч беженцев

REGNUM 12:44
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Происшествия

В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы

Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
РИА Новости 06:40
Хоккей

В КХЛ утвердили потолок зарплат в 1,3 млрд рублей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги внес изменения в регламент по потолку и полу зарплат, которые начнут действовать с сезона – 2020/21.
Спорт день за днем 12:50
Музыка

Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом

Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) обнародовала список самых продаваемых музыкантов 2019 года.
ИА InterMedia 06:32
Происшествия

В Перми экстренно сел самолет «Новосибирск-Москва»

КП - Пермь 03:00
Армия и оружие

Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете

Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39. Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию.
РИА Новости 04:59
Армия и оружие

В Сирии провалили испытания турецкие танки М60ТМ с активной защитой

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ оснащенные украинской активной защитой AKKOR Pulat в реальных боях в Сирии потерпела неудачу, они не смогли противостоять управляемой сверхзвуковой ракете.
МонаВиста 12:01
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