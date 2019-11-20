Политика

Евразия DailyЕвразия DailyВ Латвии запретили вещание 9 российских телеканалов

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение остановить в государстве трансляцию девяти телеканалов, сообщает Lsm.lv.
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с чего всё началось
Постоянное представительство России при ОБСЕ на своей странице в Twitter выразило
 озабоченность решением приостановить трансляцию, призвав ОБСЕ отреагировать на «очередное грубое попирание» принципа свободы слова и прессы.
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Юрий Валентинович Ковальчук
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен и миллиардер, основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия». Во времена СССР занимался научной и научно-административной работой, был одним из руководителей ФТИ им. Иоффе в Ленинграде.
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