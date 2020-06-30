Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. Власти прибалтийской республики призвали другие страны Евросоюза последовать их примеру.
Читать в источнике
Комментировать207

Подробнее о событии

Власти Латвии запретили трансляцию семи российских телеканалов

Газета.Ru09:14

В Госдуме предложили ответ на закрытие в Латвии вещания семи телеканалов RT

Известия11:11

«Мы искренне посмеялись»: Киселев призвал Латвию немедленно вернуть вещание RT

Sputnik Латвия10:26

В Латвии запретили вещание семи телеканалов Russia Today из-за их «подконтрольности» телеведущему Дмитрию Киселеву

Эхо Москвы10:32

В Латвии запретили трансляцию семи российских телеканалов

ТАСС09:13

«Смогут защитить арабо- и испаноязычное население страны»: RT прокомментировал запрет Латвии на вещание семи телеканалов

RT на русском10:03

СЖР сообщит в Международную федерацию журналистов о запрете RT в Латвии

РИА Новости09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
173
Экономика

Dow Jones и S&P 500 растут, Dow Jones снижается

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:31 мск опустился на 26,44 пункта (0,1%) - до 25569,36 пункта.
Финмаркет 10:37
Авто

Hyundai представил обновлённый кроссовер Santa Fe

Дизайн передка обновлённого Santa Fe выполнен по аналогии с новой Сонатой, двухэтажный форм-фактор светотехники сохранён, но теперь она "объединена" с решёткой радиатора, а дневные т-образные ходовые огни сверху, получили продолжение в основных блоках фар.
Autorating.ru 09:42
1
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
887
Общество

В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
25
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
1,1K
Здоровье

Крупные торговые центры Владимирской области откроют 6 июля

Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.
Губерния-33 07:54
Происшествия

Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке

Lenta.ru 05:58
1,1K
Гаджеты

СМИ: Windows 10 (2004) может улучшить игровые показатели на слабых PC

Издание PCGamer сообщает, что последняя сборка Windows 10 (2004) под номером 19041.329 позволяет повысить производительность в играх на слабых PC.
Игромания.ру 10:57
Футбол

Гарай попрощался с «Валенсией» до фактического завершения сезона

Гарай отказался от предложения «Валенсии» подписать новый договор с зарплатой 2,7 миллиона евро в год.
ProstoProSport 11:01
Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
94
Политика

В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
1
Общество

Путин наградил посмертно волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова

Известия вчера в 12:17
468
Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

РИА Новости 06:58
2K
Шоу-бизнес

Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка

Bimru.ru 05:52
Автоспорт

Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault

Интерфакс-Спорт 06:47
Армия и оружие

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Российская газета 11:16
1
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
317
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
1K
Общество

В Польше нашли останки более ста детей с монетами во рту

Польские археологи обнаружили массовое захоронение останков более 100 детей.
Русская Планета 08:18
Кино

Marvel поделилась неизвестными ранее фото со съемок «Войны бесконечности»

Супергеройская лента "Война бесконечности" стала доступна подписчикам платформы Disney+.
Российская газета 07:59
Гаджеты

Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

Китайская компания Xiaomi анонсировала два новых смартфона начального уровня Redmi 9C и Redmi 9A.
ПРАЙМ 04:59
7
Футбол

«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне

Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
1
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
306
Происшествия

Солдата, напавшего на ФСО, заподозрили в хулиганстве и порче имущества

В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) следствие должно было дать правовую оценку материалам, поступившим из ФСО на рядового Ерошенко, в течение трех суток, однако руководство 517-го ВСО СКР продлило проверку на десять дней.
Коммерсантъ 10:18
Политика

В «Слуге народа» пригрозили исключениями за «другой взгляд» на Россию

Замглавы пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в случае, если их депутаты системно будут выступать за "другой взгляд" на отношения с Россией, то они могут быть исключены из состава фракции.
РИА Новости 09:11
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
78
Шоу-бизнес

Актриса Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут и показала свою девушку

Playboyrussia.com 10:24
Шоу-бизнес

Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму

Кристина Асмус после заявления о разводе с Гариком Харламов начала приводить себя в форму.
Дни24 02:54
6
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК 10:10
132
Как работают Яндекс.Новости?
Главное