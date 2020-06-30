Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. Власти прибалтийской республики призвали другие страны Евросоюза последовать их примеру.

Экономика Dow Jones и S&P 500 растут, Dow Jones снижается Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:31 мск опустился на 26,44 пункта (0,1%) - до 25569,36 пункта.

Авто Hyundai представил обновлённый кроссовер Santa Fe Дизайн передка обновлённого Santa Fe выполнен по аналогии с новой Сонатой, двухэтажный форм-фактор светотехники сохранён, но теперь она "объединена" с решёткой радиатора, а дневные т-образные ходовые огни сверху, получили продолжение в основных блоках фар. 1

Политика Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом. 887

Здоровье Крупные торговые центры Владимирской области откроют 6 июля Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.

Гаджеты СМИ: Windows 10 (2004) может улучшить игровые показатели на слабых PC Издание PCGamer сообщает, что последняя сборка Windows 10 (2004) под номером 19041.329 позволяет повысить производительность в играх на слабых PC.

Футбол Гарай попрощался с «Валенсией» до фактического завершения сезона Гарай отказался от предложения «Валенсии» подписать новый договор с зарплатой 2,7 миллиона евро в год.

Происшествия Солдата, напавшего на ФСО, заподозрили в хулиганстве и порче имущества В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) следствие должно было дать правовую оценку материалам, поступившим из ФСО на рядового Ерошенко, в течение трех суток, однако руководство 517-го ВСО СКР продлило проверку на десять дней.