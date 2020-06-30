Политика
Российская газетаВ Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. Власти прибалтийской республики призвали другие страны Евросоюза последовать их примеру.
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Дизайн передка обновлённого Santa Fe выполнен по аналогии с новой Сонатой, двухэтажный форм-фактор светотехники сохранён, но теперь она "объединена" с решёткой радиатора, а дневные т-образные ходовые огни сверху, получили продолжение в основных блоках фар.
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Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
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Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
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В Польше нашли останки более ста детей с монетами во рту
Польские археологи обнаружили массовое захоронение останков более 100 детей.
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Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
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В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) следствие должно было дать правовую оценку материалам, поступившим из ФСО на рядового Ерошенко, в течение трех суток, однако руководство 517-го ВСО СКР продлило проверку на десять дней.
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В «Слуге народа» пригрозили исключениями за «другой взгляд» на Россию
Замглавы пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в случае, если их депутаты системно будут выступать за "другой взгляд" на отношения с Россией, то они могут быть исключены из состава фракции.
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Кристина Асмус после заявления о разводе с Гариком Харламов начала приводить себя в форму.
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