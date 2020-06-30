Политика
Российская газетаВ Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. Власти прибалтийской республики призвали другие страны Евросоюза последовать их примеру.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте ведомства, контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране, таким образом ведомство выполняет установленные Советом ЕС санкции.Собеседник10:22
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Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
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Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
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Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite
Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.
CT news 10:26
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Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
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Происшествия
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NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
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Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-райвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.
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По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
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Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны.
Live24 07:44
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Ученые обнаружили в Тихом океане новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор
За последние два года исследователи обнаружили четыре новых вида этих созданий.
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле
Стало известно, что автопроизводитель Nissan собирается в следующем месяце Данная новинка выделяется своей современной головной оптикой, дизайнерскими бамперами и иными чертами, которые отличают авто от ранее представленного прототипа.
32CARS.ru вчера в 14:47
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
Игры
Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2
Российский геймер Денис Кудашёв выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока разработчик, компания GSC Game World, не публикует трейлер, пользователи придумывают собственные варианты.
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В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru 17:43
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В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19
Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
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Экономика
Минимальный капитал российских МФО увеличен до 1 млн рублей
В настоящее время минимальный размер капитала составляет 10 тыс. рублей.
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Genesis запустил сервис подписки на автомобили в России
Премиальный бренд Hyundai – Genesis – запустил в России сервис подписки на свои автомобили.
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Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Общество
В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
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В России начато производство автомата-конкурента АК-12
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что американские военные провели первый запуск новой авиабомбы.
Общественная служба новостей 20:05
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
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Политика
Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
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Менеджер раскрыл гонорары Нурмагомедова за публичные выступления
Как сообщает RT, менеджер профессионального спортсмена, одного из самых популярных бойцов Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз раскрыл информацию о сумме гонорара, который получает Хабиб за одно выступление на публике.
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Футбол
Лионель Месси в матче с «Атлетико» забил 700-й гол в карьере
Bookmaker-ratings.ru 18:26
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Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США
Московский Комсомолец 19:10