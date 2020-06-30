с чего всё началось

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. Власти прибалтийской республики призвали другие страны Евросоюза последовать их примеру.

Общество В Якутии могут начать второй этап снятия ограничений по коронавирусу Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса может начаться в Якутии 2 июля, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба. 1

Киберспорт Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.

Политика NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане. 116

Общество В США для клинических испытаний одобрены четыре вакцины от COVID-19 В США для клинических испытаний одобрены четыре варианта вакцины от коронавирусной инфекции.

Гаджеты AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10 Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-райвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.

Политика Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны. 740

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 175

Авто Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле Стало известно, что автопроизводитель Nissan собирается в следующем месяце Данная новинка выделяется своей современной головной оптикой, дизайнерскими бамперами и иными чертами, которые отличают авто от ранее представленного прототипа. 2

Игры Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2 Российский геймер Денис Кудашёв выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока разработчик, компания GSC Game World, не публикует трейлер, пользователи придумывают собственные варианты. 26

Шоу-бизнес Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей «Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир. 8

Общество В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM. 5

Армия и оружие В России начато производство автомата-конкурента АК-12 Ранее Общественная служба новостей сообщала, что американские военные провели первый запуск новой авиабомбы.