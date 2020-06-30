Политика
Российская газетаВ Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. Власти прибалтийской республики призвали другие страны Евросоюза последовать их примеру.
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Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Космос
Учёные из РФ предложили убирать космический мусор спутником-липучкой
News.ru 28 июня в 12:05
Энергетика
«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG
«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.
RT на русском 12:30
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru 11:23
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал законопроект о национальной безопасности в Гонконге, который вызвал негативную реакцию со стороны ряда западных стран и населения специального китайского района.
Газета.Ru 12:32
Общество
В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 11:19
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
Солдата, напавшего на ФСО, заподозрили в хулиганстве и порче имущества
В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) следствие должно было дать правовую оценку материалам, поступившим из ФСО на рядового Ерошенко, в течение трех суток, однако руководство 517-го ВСО СКР продлило проверку на десять дней.
Коммерсантъ 10:18
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Политика
Посольство РФ отправило ноту в Госдеп из-за статьи о талибах
Российское посольство в США отправило в Госдеп ноту с требованием о расследовании поступивших угроз в отношении дипломатов РФ после публикации о России и талибах.
РЕН ТВ 12:26
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
Газета.Ru 08:21
Авто
Дебютные рендеры нового седана Lada Vesta появились в интернете
Благодаря дизайнерскому решению с узкими светодиодными фарами новый седан Lada Vesta стало выглядеть более агрессивно.
Live24 вчера в 06:02
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Футбол
Нюбель прошёл медосмотр и подписал контракт с «Баварией» на пять лет
23-летний футболист прошёл медицинский осмотр и подписал с «Баварией» контракт сроком до конца июня 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.
Евро-футбол.ру 07:26
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:56
Футбол
Оштрафованный Сердар Азмун попал на видео из ресторана
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, перешедший в питерский клуб из казанского «Рубина» в прошлом году, был оштрафован за нарушение социальной дистанции руководством клуба.
Казанские ведомости 09:40
Общество
В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу
"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
РИА Новости 12:17
Общество
В британском соборе появилась картина с темнокожим Иисусом Христом
На алтаре Сент-Олбанского собора (британское графство Хартфордшир) появилась картина "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом.
Вести.Ru 11:29
Футбол
Локомотив — Крылья Советов 1:1
Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Крылья Советов".
Газета.Ru 10:11
Общество
Три прототипа российской вакцины от COVID-19 показали эффективность
Три прототипа российской вакцины от коронавируса показали свою эффективность.
Деловое.ТВ 01:46
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
Игры
Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
REGNUM 07:27
Общество
Минздрав: У переболевших коронавирусом мужчин может быть бесплодие
Перенесенный коронавирус может ухудшить качество спермы на 38%, сообщила главный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова.
Доктор Питер 04:41