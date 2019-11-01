с чего всё началось

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Происшествия Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.

Единоборства РЕН ТВ покажет бой Емельяненко и Кокляева Телеканал РЕН ТВ возвращает формат спортивных трансляций спустя 18 лет, 29 ноября он покажет бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.

Политика Демократ Бето О’Рурк вышел из президентской гонки в США Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Происшествия Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке «На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».

Политика В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Гаджеты Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.

Единоборства Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка» Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.

Армия и оружие Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».

Технологии В России впервые запущен облачный сервис распознавания лиц Пресс-служба «Роснано» сообщила о запуске облачного решения для распознавания лиц Ivideon Faces, которое стало первым в России.

Экономика ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.

Общество Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Наука Последствия офисной работы «проиллюстрировали» жутким манекеном Опросив более трех тысяч офисных работников из ряда европейских стран, ученые пришли к выводу, что наиболее распространенными проблемами, связанными с сидячим образом жизни, являются проблемы со спиной и осанкой, «красные глаза» и головная боль — хотя бы с одним из этих последствий сталкивался каждый второй респондент.

Общество Синоптики пообещали россиянам теплую зиму Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Малахова на дуэль и пообещал «нокаутировать» Никита Джигурда в своём Instagram опубликовал запись, в которой говорится, что он вызывает на дуэль Андрея Малахова.