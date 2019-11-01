Политика
Радио Комсомольская правдаГригория Лепса сделали в Латвии персоной нон грата
Певец «не прошел» службы безопасности. Российского певца Григория Лепса запретили пускать в Латвию власти прибалтийской республики.
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с чего всё началось
— Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок, — заявил Ринкевич на своей странице в Twitter.Life.ru10:11
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Единоборства
Сергей Ковалев оказался тяжелее Альвареса
Вести.Ru 19:14
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Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Происшествия
Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов
В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.
RT на русском 20:23
Единоборства
РЕН ТВ покажет бой Емельяненко и Кокляева
Телеканал РЕН ТВ возвращает формат спортивных трансляций спустя 18 лет, 29 ноября он покажет бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.
РИА Новости 03:51
Политика
Демократ Бето О’Рурк вышел из президентской гонки в США
Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.
Интерфакс 18:45
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Происшествия
Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке
«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском 22:25
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
RT на русском 22:05
Политика
В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа
Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Интерфакс 15:12
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Единоборства
Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»
Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.
Чемпионат 16:32
Армия и оружие
Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда вчера в 12:22
Технологии
В России впервые запущен облачный сервис распознавания лиц
Пресс-служба «Роснано» сообщила о запуске облачного решения для распознавания лиц Ivideon Faces, которое стало первым в России.
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Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Российская газета 11:55
Общество
Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
RT на русском 11:21
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Наука
Последствия офисной работы «проиллюстрировали» жутким манекеном
Опросив более трех тысяч офисных работников из ряда европейских стран, ученые пришли к выводу, что наиболее распространенными проблемами, связанными с сидячим образом жизни, являются проблемы со спиной и осанкой, «красные глаза» и головная боль — хотя бы с одним из этих последствий сталкивался каждый второй респондент.
Московский Комсомолец 11:13
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Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
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Коммерсантъ 10:34
Здоровье
Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору
Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко.
Сахалин.Инфо 22:00
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Джигурда вызвал Малахова на дуэль и пообещал «нокаутировать»
Никита Джигурда в своём Instagram опубликовал запись, в которой говорится, что он вызывает на дуэль Андрея Малахова.
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Автоспорт
Перес оштрафован и на Гран-при США будет стартовать с пит-лейн
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес начнет Гран-при США с пит-лейн.
Sports.ru 20:27
Авто
Volkswagen показал, каким будет серийный электрокроссовер
В Китае состоялась презентация готового к серии электрокара Volkswagen, который, как ожидается, получит индекс ID.4. Пока машину продемонстрировали в маскировочной пленке.
Motor 10:02