Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты. Об этом он заявил после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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Латвия заинтересована в организации транспортировки нефти в Беларусь через свои порты, заявил премьер Кришьянис Кариньш во время визита в Минск, передает Белта
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