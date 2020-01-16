Экономика
RT на русскомВ Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты. Об этом он заявил после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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Латвия заинтересована в организации транспортировки нефти в Беларусь через свои порты, заявил премьер Кришьянис Кариньш во время визита в Минск, передает Белта.Sputnik Латвия04:00
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