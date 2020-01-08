Политика
RT на русскомВ Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
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с чего всё началось
Юрканс_политика_латвия США и Китай будут определять мировую экономику, а США и Россия – политику мировой безопасности, заявил Юрканс в интервью Sputnik Латвия. По его мнению, Китай и Россия будут и дальше сближаться, поскольку к этому их фактически толкают США.Sputnik Латвиявчера в 11:03
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Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Происшествия
Украина: авиакатастрофа в Иране не является террористическим актом
Террористический акт не рассматривается, как возможная причина падения самолета, выполнявшего рейс Тегеран — Киев, 8 января заявило посольство Украины в Иране.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
Армия и оружие
Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
Армия и оружие
Названы использованные Ираном ракеты для удара по военным США
Иран выпустил по американским базам в Ираке ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Футбол
Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года
Армия и оружие
Советский истребитель МиГ-25 назвали королём скорости
По словам военного аналитика Мори Кэнтаро, советский самолет в течение полувека является «номером один» среди скоростных военных истребителей.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Общество
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 января 2020 года
День может принести хорошую прибыль, но вся она может уйти на бытовые расходы. Постарайтесь избежать случайных знакомств.
Общество
В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году
Некоторым жителям страны в 2020 году снизят пенсии.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Армия и оружие
В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана
Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Политика
СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана
Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Происшествия
В МАУ заявили, что разбившийся в Иране самолет был исправен
Глава компании «Международные авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхнэ в своем заявлении подтвердил, что в результате крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране погибли 9 членов экипажа, а также 167 пассажиров.
Происшествия
Украинский пассажирский самолет разбился в Иране
Украинский лайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту потерпел крушение неподалеку от аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, сообщает 8 января агентство TASNIM.
Общество
На борту потерпевшего катастрофу самолета в Иране находились граждане семи стран
Кино
«Золотой глобус» вручили режиссёру Сэму Мендесу
Американский режиссёр Сэм Мендес получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссёр». Кинопремию Мендесу вручили за фильм «1917».
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Наука
Ученые исследовали, как золото в вакууме образует крошечные тетраэдры
Гаджеты
Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Происшествия
В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии
Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
Армия и оружие
МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны
В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.