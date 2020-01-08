Юрканс_политика_латвия США и Китай будут определять мировую экономику, а США и Россия – политику мировой безопасности, заявил Юрканс в интервью Sputnik Латвия. По его мнению, Китай и Россия будут и дальше сближаться, поскольку к этому их фактически толкают США.

с чего всё началось

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.

В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США

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