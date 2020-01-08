Политика

RT на русскомRT на русскомВ Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
Читать в источнике
Комментировать136
с чего всё началось

Юрканс: если Латвия посмотрит в сторону России - она получит санкции США

Юрканс_политика_латвия США и Китай будут определять мировую экономику, а США и Россия – политику мировой безопасности, заявил Юрканс в интервью Sputnik Латвия. По его мнению, Китай и Россия будут и дальше сближаться, поскольку к этому их фактически толкают США.
Sputnik Латвиявчера в 11:03

Подробнее о событии

В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

Известиявчера в 23:33

В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США

RT на русском02:51

В Латвии объяснили, чем вызвана критика России со стороны Прибалтики

Газета.Ru02:58

В Латвии назвали роль США в отношениях Прибалтики и России

Lenta.ru03:57

Экс-глава МИД Латвии объяснил недружелюбное отношение Прибалтики к России

Life.ruвчера в 23:13

В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

РИА Новостивчера в 20:32

Юрканс: если Латвия посмотрит в сторону России - она получит санкции США

Sputnik Латвиявчера в 11:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия

Украина: авиакатастрофа в Иране не является террористическим актом

Террористический акт не рассматривается, как возможная причина падения самолета, выполнявшего рейс Тегеран — Киев, 8 января заявило посольство Украины в Иране.
Красная весна 04:03
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
REGNUM вчера в 23:38
Армия и оружие

Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
Интерфакс 02:56
Армия и оружие

Названы использованные Ираном ракеты для удара по военным США

Иран выпустил по американским базам в Ираке ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Lenta.ru 02:43
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Футбол

Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года

РИА Новости вчера в 15:31
Армия и оружие

Советский истребитель МиГ-25 назвали королём скорости

По словам военного аналитика Мори Кэнтаро, советский самолет в течение полувека является «номером один» среди скоростных военных истребителей.
Портал Поиск 06 января в 04:38
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Происшествия

Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе

Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Известия 03:06
Общество

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 января 2020 года

День может принести хорошую прибыль, но вся она может уйти на бытовые расходы. Постарайтесь избежать случайных знакомств.
Красный Север (ЯНАО) 06 января в 13:01
Общество

В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году

Некоторым жителям страны в 2020 году снизят пенсии.
АМИТЕЛ 01:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Вокруг ТВ 03:24
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Российская газета 01:59
Армия и оружие

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 03:39
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Армия и оружие

В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана

Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Взгляд.ру 01:06
Политика

СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Известия вчера в 20:54
Происшествия

В МАУ заявили, что разбившийся в Иране самолет был исправен

Глава компании «Международные авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхнэ в своем заявлении подтвердил, что в результате крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране погибли 9 членов экипажа, а также 167 пассажиров.
УтроNews 04:00
Происшествия

Украинский пассажирский самолет разбился в Иране

Украинский лайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту потерпел крушение неподалеку от аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, сообщает 8 января агентство TASNIM.
Известия вчера в 22:34
Общество

На борту потерпевшего катастрофу самолета в Иране находились граждане семи стран

Эхо Москвы 03:04
Кино

«Золотой глобус» вручили режиссёру Сэму Мендесу

Американский режиссёр Сэм Мендес получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссёр». Кинопремию Мендесу вручили за фильм «1917».
News.ru 05 января в 22:44
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru 06 января в 18:29
Наука

Ученые исследовали, как золото в вакууме образует крошечные тетраэдры

Неделя Новостей 06 января в 09:06
Гаджеты

Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex

Planet Today 02:22
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Происшествия

В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
РБК вчера в 05:03
Армия и оружие

МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны

В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
Военное дело вчера в 22:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Янис Юрканс
Латвийский политик
Латвийский политик. Бывший министр иностранных дел Латвии. Депутат 5-го, 6-го, 7-го и 8-го Сеймов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное