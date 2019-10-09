В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.

Представители футбольного клуба «РБ Лейпциг» объяснили, почему у них есть все шансы одержать победу над «Зенитом» в завтрашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Пост с прогнозом на победу появился в официальном «Твиттере» немецкой команды.

В «Лейпциге» рассказали, почему обыграют «Зенит»

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