Лига чемпионов
Peterburg2.ruВ «Лейпциге» рассказали, почему обыграют «Зенит»
Представители футбольного клуба «РБ Лейпциг» объяснили, почему у них есть все шансы одержать победу над «Зенитом» в завтрашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Пост с прогнозом на победу появился в официальном «Твиттере» немецкой команды.
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В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 12:54
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