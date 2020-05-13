47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.

с чего всё началось

Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".

В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании

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