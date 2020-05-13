Происшествия
REGNUMВ «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании
Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".
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с чего всё началось
47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.47 новостей05:57
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Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Происшествия
Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Шоу-бизнес
Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот
Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru 07:50
Общество
Экзамены для девятиклассников отменили
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Шоу-бизнес
Лобода показала подтянутую фигуру
На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru 09:56
Общество
Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о доплатах в размере 25 тысяч рублей в месяц социальным работникам, непосредственно работающим с людьми – осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
ТВ Центр 08:56
Происшествия
Следовавший из Петербурга в Уфу самолет «России» подал сигнал тревоги
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании "Россия" возвращается в Пулково — экипаж подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Вести.Ru 10:21
Здоровье
Девять человек заразились коронавирусом в Самойловской больнице
В больнице Самойловского района Саратовской области девять человек заразились коронавирусом.
КП - Саратов 08:32
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
Футбол
«Аэрофлот» приостановил переговоры о партнёрстве с РФС
Переговоры о партнёрстве между компанией «Аэрофлот» и Российским футбольным союзом (РФС) были приостановлены из-за ситуации в авиационной отрасли в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском 07:34
Авто
ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых
ВТБ предлагает специальную программу кредитования новых автомобилей бренда Honda и мотоциклов моделей GL1800 (Gold Wing), CB300R и CRF250Rally.
Смоленская газета 07:11
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Музыка
Little Big представит акустическую версию песни Uno
Говорит Москва вчера в 10:30
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования.
Российская газета 06:06
Авто
В России подешевел Jaguar I-Pace
На новый Jaguar I-Pace распространяется гарантия в три года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше); гарантия на встроенную батарею составляет восемь лет или 160 000 км и покрывает падение работоспособности аккумулятора ниже чем на 70%.
Движок 08:12
Политика
Замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин
Берлин, 13 мая 2020, 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин.
REGNUM 08:14
Экономика
Беглов рассказал о расходах Петербурга на борьбу с COVID-19
Расходы бюджета Санкт-Петербурга на борьбу с коронавирусом составляют около 17 миллиардов рублей, и это не предел, сообщил губернатор Алесандр Беглов.
РИА Новости 09:58
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Игры
Слух: завтра в Epic Games Store начнут раздачу Grand Theft Auto V
Следующей бесплатной игрой Epic Games Store может стать Grand Theft Auto V, о чём сообщает портал Gamepressure.
Игромания.ру 09:10
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Футбол
Месси решился на кардинальную смену имиджа
RT на русском вчера в 14:16
Происшествия
За день мошенники украли у жителей области более 500 000 рублей с карт
12 мая этого года из 34 зарегистрированных преступлений треть составляют кражи и мошенничества, совершенные дистанционным способом, в результате которых незаконно списаны денежные средства с жителей на сумму более 500 тысяч рублей. сообщает прокуратура Тверской области.
ТИА 09:14