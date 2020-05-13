Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски

Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве. По информации ТАСС, обыски проводятся по почти 20 адресам только в Санкт-Петербурге.
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с чего всё началось

Следствие дошло от «Зенит Арены» до «Ленэнерго» по кабелю

47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.
47 новостей05:57

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Дачники в Дятлицах набрали света у «Ленэнерго» на 7,5 миллионов рублей и уголовное дело

47 новостей11:26

Обыски в «Ленэнерго» связаны с работами по прокладке кабельных линий для «Газпром Арены»

78.ru08:34

Полиция постучалась в «Ленэнерго» по поводу «Зенит Арены». Между Москвой и Петербургом могли просыпать 70 млн

Фонтанка.Ру06:37

Следователи пришли с обысками в головной офис «Ленэнерго»

DP.RU06:54

Силовики пришли в офис «Россети Ленэнерго» по делу о прокладке кабеля к Зенит-Арене

ТАСС06:52

В «Ленэнерго» пришли с обысками по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены»

Интерфакс06:40

Обыски проходят в офисе «Ленэнерго»

Петербургский дневник07:01
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Общество

В Рособрнадзоре назвали новые возможные сроки проведения ЕГЭ

Проведение Единого госэкзамена в России могут перенести на вторую половину июня. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Московский Комсомолец 07:38
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Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
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Шоу-бизнес

Рианна стала самой богатой певицей Великобритании

ИА InterMedia 04:01
Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
2K
Политика

Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
5,8K
Здоровье

В Оренбургской области выявили 1243 случая коронавируса

В область за сутки на поездах приехали 476 человек, 172 прилетели, еще 75 человек въехали в регион на автомобиле.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 07:47
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Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать похудевшего Ивана Урганта

RuNews24.ru 02:20
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Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
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Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК вчера в 06:50
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Шоу-бизнес

Мадонна показала себя в нижнем белье после слухов о пластике ягодиц

На днях певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в белье и рассказала, что проходит восстановление после операции на колене.
Popcornnews.ru 09:40
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,2K
Гаджеты

Intel представит новый восьмиядерный процессор Core i9-10885H

Представители американской корпорации, специализирующейся на производстве электронных устройств и компьютерных компонентов, презентуют процессор Core i9-10885H.
NewInform 06:44
5
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
1
Общество

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Эхо Москвы вчера в 13:15
410
Общество

Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки

С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
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Происшествия

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК

РБК 09:29
9
Общество

Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

РИА Новости 09:21
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
2,7K
Общество

В Мурманской области медикам заплатили обещанную президентом надбавку только за проведенное с больными коронавирусом время

Министр здравоохранения Дмитрий Панычев заявил, что расчеты были сделаны с ошибкой, а медики должны получать доплаты за все рабочее время, вне зависимости от контакта с больными.
7х7 10:43
1
Кино

Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian

Вокруг ТВ вчера в 08:12
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Общество

Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»

Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
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Армия и оружие

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей

Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
4
Общество

«Северный поток-2» могут продать из-за санкций

"Газпром" купил это судно в 2015 году, чтобы быть независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов.
Независимая газета 11 мая в 02:28
1,2K
Футбол

Чемпионат Италии возобновится 13 июня

Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.
Советский спорт 11:48
Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Газета.Ru вчера в 20:34
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Технологии

Утечка: ремейк Mafia выйдет 27 августа — первые кадры

Да, первую «Мафию» действительно ждёт ремейк. Первые детали и скриншоты появились на сайте Microsoft.
Игромания.ру 11:28
Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
170
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
21
Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Интерфакс 07:26
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