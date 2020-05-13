47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.

с чего всё началось

Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве. По информации ТАСС, обыски проводятся по почти 20 адресам только в Санкт-Петербурге.

В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски

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