Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски

Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве. По информации ТАСС, обыски проводятся по почти 20 адресам только в Санкт-Петербурге.
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с чего всё началось

Следствие дошло от «Зенит Арены» до «Ленэнерго» по кабелю

47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.
47 новостей05:57

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Руководство «Ленэнерго» заявило о содействии следствию

РИА Новости09:54

В «Ленэнерго» подтвердили визит силовиков в офис компании. Гостей интересует контракт на прокладку непростого кабеля

47 новостей09:18

Полиция постучалась в «Ленэнерго» по поводу «Зенит Арены». Между Москвой и Петербургом могли просыпать 70 млн

Фонтанка.Ру06:37

Следователи пришли с обысками в головной офис «Ленэнерго»

DP.RU06:54

Силовики пришли в офис «Россети Ленэнерго» по делу о прокладке кабеля к Зенит-Арене

ТАСС06:52

В «Ленэнерго» пришли с обысками по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены»

Интерфакс06:40

Обыски проходят в офисе «Ленэнерго»

Петербургский дневник07:01
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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Общество

Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
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Шоу-бизнес

Лобода показала подтянутую фигуру

На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru 09:56
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
880
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
1
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
30
Общество

Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору

Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
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Здоровье

Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса

Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости 11:57
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
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Политика

Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
31
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
775
Общество

Сбербанк продлил обслуживание карт с оконченным сроком действия

Обслуживание карт Сбербанка, срок действия которых истек с марта 2020 года, продлен до момента активации новых карт, перевыпущенных взамен старых, 13 марта сообщила пресс-служба Сбербанка.
ИА Красная Весна 11:29
3
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
6
Общество

Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»

Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
158
Общество

Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

Известия 09:59
823
Общество

В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V

Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
2
Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
186
Общество

Мишустин рассчитывает на активизацию работы по выплатам медикам

Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Минздрав активизирует работу по выплатам медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, а руководители регионов страны также проявят большую активность в этом вопросе.
РИА Новости 06:14
13
Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 10:37
1
Наука

Известно, какие эмоции вызывает режим многозадачности

Известно, что офисные работники чаще всего сталкиваются с режимом многозадачности.
Anonsens 06:45
4
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 10:41
2
Общество

В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня

Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
REGNUM 13:28
18
Футбол

Агент: В Италии интересуются защитником «Локомотива» Магкеевым

Агент Марат Хинчагов рассказал об интересе итальянских клубов к защитнику московского «Локомотива» Станиславу Магкееву.
Нева Спорт 13:53
Политика

Три российских региона задумали объединить

Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru 14:33
42
Политика

Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде

Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" демонстративно вышла из зала парламента после анонса выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за его пренебрежительного отношения к празднованию Дня Победы, заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко.
РИА Новости 13:21
Общество

Коронавирус выявили у 1666 российских военных

Коронавирус за все время тестирования выявили у 1666 российских военных, среди учащихся в военных вузах - у 1244 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости 13:43
257
Общество

Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ, глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован.
ТАСС 14:58
Футбол

С 13 июня возобновляется чемпионат Италии по футболу

Прерванный в связи с пандемией коронавирусной инфекции чемпионат Италии по футболу продолжится с 13 июня.
Inc-news.ru 13:16
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