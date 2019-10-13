Сотрудники уголовного розыска ищут меломана из азербайджанской диаспоры, подозреваемого в убийстве ди-джея в кафе в Кировском районе Ленобласти. По версии следствия, он настойчиво рекомендовал ныне усопшему сменить музыкальный ряд, но получил отказ.

с чего всё началось

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области. Инцидент произошел в ночь на 13 октября. По данным 47news, причиной конфликта стало то, что гостю не понравилась музыка в заведении.

В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

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