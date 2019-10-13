Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области. Инцидент произошел в ночь на 13 октября. По данным 47news, причиной конфликта стало то, что гостю не понравилась музыка в заведении.
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с чего всё началось

Видео: "Что ты за фигню ставишь?" Ди-джея в кафе Кировска зарезали за отказ сменить репертуар

Сотрудники уголовного розыска ищут меломана из азербайджанской диаспоры, подозреваемого в убийстве ди-джея в кафе в Кировском районе Ленобласти. По версии следствия, он настойчиво рекомендовал ныне усопшему сменить музыкальный ряд, но получил отказ.
47 новостей12:26

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Диджея зарезали за «неправильную» музыку под Петербургом

News.ru17:37

В кафе в Кировске зарезали мигранта-диджея

Konkretno.ru05:54

В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

РИА Новости14:41

«Что за фигню ты ставишь?». Диджея из Ленобласти убили за музыку

Фонтанка.Ру13:23

Видео: "Что ты за фигню ставишь?" Ди-джея в кафе Кировска зарезали за отказ сменить репертуар

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В Кировске в кафе в ходе потасовки зарезали диджея

78.ru08:42

В Ленобласти разыскивают мужчину, который зарезал диджея

Online47.ru15:14
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Эксперты дали совет, как увеличить ресурс мотора

Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
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Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Происшествия

В Audi пропавшей Ксении Каторгиной обнаружили кровь

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Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо

Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо.
News.ru 14:39
Футбол

Гимнастка Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике 44-летняя Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио.
ТАСС Спорт вчера в 09:53
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Политика

Мантуров рассказал о перспективах сотрудничества России с ОАЭ

У России есть хорошие перспективы для сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами по ряду направлений.
БИЗНЕС Online 14:58
Здоровье

Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя

Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Футбол

Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра

Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru 12:58
Армия и оружие

Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Газета.Ru 17:19
Киберспорт

В Fortnite может появиться новая карта с началом следующего сезона

В Fortnite могут добавить новую карту после завершения десятого сезона.
CyberSport.ru 11 октября в 13:15
Единоборства

Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить

Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11 октября в 11:40
Шоу-бизнес

Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк

Врач добавила, что больной сейчас крайне необходимы поддержка и присутствие рядом родных и близких.
Рамблер 07:25
Наука

Как покормить горностая с руки

Как пишет автор видео Василий Сарана: В этом году на Путорана осень малость запоздала и наш сосед-горностай так загулял, что вернулся чертовски изголодавшимся.
Популярная механика 08:19
Происшествия

В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики

Известия 11 октября в 13:06
Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Lenta.ru 13:03
Футбол

Билялетдинов: уважаю Гильерме и Фернандеса, но за сборную должны играть россияне

Натурализация Гильерме себя оправдала. Хотя, я всё равно не сторонник этого дела. Всё-таки за сборную России должны играть россияне.
Чемпионат 17:36
Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Армия и оружие

Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва вчера в 09:21
Гаджеты

Браслет Honor Band 5 продадут за 100 рублей

15 октября в 11 часов можно будет купить фитнес-браслет HONOR Band 5 всего за 100 рублей.
ITZine.ru вчера в 07:49
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве

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Футбол

Кирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0). — Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено.
Спорт-Экспресс 16:07
Путешествия

Туроператоры заявили о подорожании поездок в ноябре

Цены на короткие поездки в российские города или в зарубежные страны в ноябре для россиян обойдутся на 10% дороже.
Известия 14:00
Музыка

«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато

Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру вчера в 18:21
Армия и оружие

Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией

"С 14 по 18 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на турецком самолёте СН-235 с аэродрома Кубинка", - цитирует Рыжкова газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
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Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса

Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
Дни24 вчера в 00:00
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Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова

Кавказский узел 12:52
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