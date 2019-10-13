Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области. Инцидент произошел в ночь на 13 октября. По данным 47news, причиной конфликта стало то, что гостю не понравилась музыка в заведении.
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с чего всё началось

Видео: "Что ты за фигню ставишь?" Ди-джея в кафе Кировска зарезали за отказ сменить репертуар

По предварительным данным, один из посетителей стал требовать сменить музыку. Если переводить его претензию в цензурном виде, то она звучала примерно так: "Что за фигню ты ставишь", рассказали 47news полицейские.
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