Происшествия

ТАССТАССВ Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

Источник в экстренных службах добавил, что произошло факельное горение из печи на площади 90 кв. м. Собеседник агентства добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
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