Происшествия
ТАССВ Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод
Источник в экстренных службах добавил, что произошло факельное горение из печи на площади 90 кв. м. Собеседник агентства добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:48, Вашингтон
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
РИА Новости вчера в 21:11
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Спорт
Российские гимнастки завоевали бронзу ЧМ в упражнениях с мячами
Сборная России заняла третье место в групповых упражнения с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Матч ТВ вчера в 07:28
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Общество
Из мусора достали 700 млн рублей
Более полутора миллионов граждан обратились за перерасчетом платы за вывоз отходов 1,6 млн граждан по всей России обратились за перерасчетом платы за обращение с твердыми коммунальными отходами с начала «мусорной» реформы.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Происшествия
Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом
Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
Lenta.ru вчера в 06:54
Экономика
Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста»
Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.
Интерфакс 01:50
Армия и оружие
Шойгу назвал возможным отмену призыва в России
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отмена призыва в армию возможна, однако такое решение было бы неправильным.
РБК вчера в 03:06
Здоровье
Благотворители сетуют на проблемы с получением документов на «Фризиум»
Interfax-Russia.ru - Дети пока не могут получать "Фризиум" из-за трудностей с оформлением документов на лекарство, заявляет директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.
Интерфакс - Россия 02:17
Энергетика
WSJ: восстановление объектов Saudi Aramco может занять месяцы
Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском вчера в 18:45
Религия
РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника
Газета.Ru вчера в 12:25
Политика
Трамп призвал ЕС тратить больше денег на Украину
Американский президент Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами, что страны Евросоюза должны тратить на Украину больше средств, чем сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Политика
Джонсон заявил о причастности Ирана к атакам на НПЗ Саудовской Аравии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности Ирана к нападению на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии.
RT на русском 02:57
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Экономика
Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2%, соответствующее поручение дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
РИА Новости 03:20
Транспорт
Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными
Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Коммерсантъ вчера в 18:10
Происшествия
В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки
Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.
ТАСС 02:03
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Российская газета 03:25
Гаджеты
Мошенники научились взламывать смартфоны через USB-разъемы
Специалисты по кибербезопасности призывают не пользоваться общественными USB-разъемами и зарядками неизвестных лиц или же непонятного происхождения.
РЕН ТВ 03:17
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ
Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ.
Life.ru вчера в 13:45
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Гаджеты
Vivo проектирует новые смартфоны семейства NEX
Китайская компания Vivo, по сообщениям сетевых источников, подала заявки на регистрацию новых торговых марок, под которыми планируется выпуск смартфонов.
3DNews 01:16
Кино
В Сети опубликован новый тизер фильма «Во все тяжкие»
NewInform 02:58
Политика
Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей
Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
RT на русском 03:44
Политика
Отношения США и России дошли до опасной черты, заявил эксперт
Главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби заявил, что отношения Москвы и Вашингтона дошли до опасной черты. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:36
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.
Кавказский узел 21 сентября в 09:42