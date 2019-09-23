Происшествия
REGNUMПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ленобласти потушили — МЧС
Пожарные ликвидировали возгорание на технической установке нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного Главного управления МЧС. Пожар произошел утром 23 сентября в городе Кириши.
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Талибы обсудили в Китае мирное соглашение с США
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Чебоксарским студентам запрещают ходить на митинги
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ЗакC.Ру 06:50
ЖКХ
Отопление в Воронеже начнут включать с 26 сентября
Пуск тепла в объекты социальной сферы начнется в Воронеже в четверг, 26 сентября.
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
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В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
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Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет россиян
С предложением создать в России единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций выступили Министерство финансов и Центробанк.
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Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
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Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
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Lenta.ru 08:35
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Калининград может пострадать первым в случае войны между Россией и США
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Дни24 21 сентября в 12:31
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Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
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ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
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Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии
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В 2020 г. государство получит от Сбербанка 217,1 млрд руб. дивидендов, указано в документе: 50% плюс 1 акция Сбербанка принадлежат ЦБ, который перечисляет выплаты по ним в бюджет.
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