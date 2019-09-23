Пожарные ликвидировали возгорание на технической установке нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного Главного управления МЧС. Пожар произошел утром 23 сентября в городе Кириши.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ленобласти потушили — МЧС

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