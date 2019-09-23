Происшествия

REGNUMREGNUMПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ленобласти потушили — МЧС

Пожарные ликвидировали возгорание на технической установке нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного Главного управления МЧС. Пожар произошел утром 23 сентября в городе Кириши.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Пожар на Киришском НПЗ «Сургутнефтегаза» потушили

Интерфакс02:54

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ленинградской области ликвидирован

ТАСС01:56

На НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленинградской области произошел пожар

РБК02:12

В пожаре на НПЗ под Петербургом пострадавших нет

Московский Комсомолец02:29

В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

RT на русском02:07

На заводе «Сургутнефтегаза» произошел пожар

URA.Ru02:36

При пожаре на НПЗ в Ленинградской области никто не пострадал

РИА Новости02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Происшествия

По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

РИА Новости 08:39
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Игры

Выживание в снегах — вышел новый мод для Fallout 4

Для пущей реалистичности автор создал эффекты вроде пара, вырывающегося изо рта, и снега, который остаётся на одежде.
3DNews 07:43
Политика

Двоих человек задержали у «Зоны 51» в США

Два человека были задержаны сотрудниками полиции недалеко от секретной военной базы США «Зона 51», расположенной в американском штате Невада.
iReactor 20 сентября в 17:21
Шоу-бизнес

Опухоль Заворотнюк неоперабельна, постановили врачи

Лечащие врачи пришли к мнению, что злокачественная опухоль, одолевающая актрису Анастасию Заворотнюк, неоперабельна, передает телеграм-канал Mash.
Слово и Дело 08:50
Спорт

ОКР заявил об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что участие сборной страны в летних Играх 2020 года может оказаться под угрозой из-за допингового скандала.
РБК 08:58
Происшествия

Командир аварийного А321 не планирует переезжать в подаренную квартиру

Вечерняя Москва 08:30
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Общество

В Минфине назвали число чиновников в России

Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Авто

Россиян предупредили о росте цен на автомобили

Россиянам советуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января 2020 года вновь поднимутся из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.
Росбалт 05:10
Политика

Талибы обсудили в Китае мирное соглашение с США

Представители радикального афганского движения "Талибан" в воскресенье провели в Китае переговоры со спецпосланником МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнем о достигнутом ими мирном соглашении с США, сообщил официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
РИА Новости вчера в 15:45
Общество

Чебоксарским студентам запрещают ходить на митинги

В Чебоксарах учащихся электромеханического колледжа (ЧЭМК) заставили подписать внутренний документ заведения, в котором студентам воспрещается посещать любые протестные мероприятия, уведомляет "Idel.Реалии" .
ЗакC.Ру 06:50
ЖКХ

Отопление в Воронеже начнут включать с 26 сентября

Пуск тепла в объекты социальной сферы начнется в Воронеже в четверг, 26 сентября.
МОЁ! Оnline Воронеж 05:55
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Экономика

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет россиян

С предложением создать в России единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций выступили Министерство финансов и Центробанк.
Страна Советов on-line 21 сентября в 09:05
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости вчера в 06:44
Происшествия

Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста

Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Общество

Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала

Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Армия и оружие

Калининград может пострадать первым в случае войны между Россией и США

По словам Ли Харригяна, которые приводит издание Breaking Defence, власти США готовы в любое время отреагировать на возможную агрессию со стороны России в Европе.
Gazeta.SPb 00:22
Авто

Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели

Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 21 сентября в 12:31
Наука

Из березовой фанеры создали микрофлюидный чип

МедиаПоток вчера в 06:16
Политика

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Общество

В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Авто

В Калуге начнется производство полноприводных Citroen и Peugeot

SpeedMe 04:58
Политика

Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
ЖКХ

В Москве начали давать отопление в жилые дома

Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Общество

Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии

LentaChel.ru 21 сентября в 01:14
Финансы

Сбербанк может впервые направить на дивиденды половину прибыли

В 2020 г. государство получит от Сбербанка 217,1 млрд руб. дивидендов, указано в документе: 50% плюс 1 акция Сбербанка принадлежат ЦБ, который перечисляет выплаты по ним в бюджет.
Ведомости вчера в 17:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное