Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко. Запрет на выезд из района проживания распространяется на всех граждан.
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Все об изоляции Ленобласти напрямую от Дрозденко: «Будет как в СССР, но к Пасхе должны управиться»

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Жителей Ленобласти попросили воздержаться от передвижений между районами

ЛОТ09:49

В Ленинградской области ограничили передвижение людей из-за коронавируса

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Дом-работа-дом: Работающим ленинградцам нужно носить с собой паспорт и справку о работе

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Александр Дрозденко: «Мы ввели те меры, которые можем проследить»

Online47.ru10:08

Новые противокоронавирусные меры, которые вводят в Ленобласти

Ivbg.ru10:47
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Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Наука

Найден новый способ разделения производных бензола

Исследователи из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы и Института химии Китайской академии наук придумали, как просто отделить друг от друга различные изомеры ксилола — производного бензола, имеющего две метильные группы, исходящие из центрального кольца.
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Происшествия

В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

РИА Новости 10:09
Здоровье

Врач рассказал об эффективном лекарстве от коронавируса

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин эффективно применяется при лечении коронавирусной инфекции, заявил медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", врач-терапевт Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 12:56
Общество

Жителей Подмосковья обязали не покидать дома

Речь идет о том, чтобы не покидать дома без необходимости.
Известия вчера в 13:15
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Здоровье

Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить

Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.
Shraibikus News 09:52
Общество

Власти хотят отложить реформу техосмотра

Закон направлен на борьбу с "серым" техосмотром – по данным экспертов, 80% автовладельцев покупают карты ТО вместе с полисом ОСАГО.
Авторамблер 03:22
Общество

В Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина

Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина. По данным местных СМИ, спровоцирует беспорядки мафия.
Peterburg2.ru вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Футбол

Асенсио восстановился от травмы колена

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио полностью восстановился от травмы крестообразной связки колена.
Матч ТВ 12:40
Общество

Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.
РИА Новости 12:28
Здоровье

ЛНР подтверждает первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на главного государственного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко.
Газета.Ru 12:27
Происшествия

СК начал проверку ролика с ложными данными об ограничениях в Москве

Следователи начали доследственную проверку после появления в Сети видеоролика с недостоверной информацией об ограничительных мерах в Москве и области.
РБК 10:00
Здоровье

В Китае от коронавируса выздоровели 93% зараженных

В материковом Китае число зараженных коронавирусом достигло 81470 человек, среди них 75770 человек вылечились от вируса и были выписаны, что составляет 93% от общего числа больных.
ToDay News Ufa 00:28
Общество

Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей

В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 11:25
Общество

Уже пять регионов ввели режим самоизоляции

Помимо Москвы и Мурманской области, где режим самоизоляции был объявлен утром, еще три региона пошли на введение повышенных мер безопасности из-за коронавируса.
Северпост 09:24
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Шоу-бизнес

Кристина Асмус отрезала волосы в прямом эфире

В прямом эфире, на глазах у тысяч своих подписчиков Кристина взяла в руки большие ножницы и отрезала длинные локоны.
Bimru.ru 10:59
Интернет

В Telegram появилась группировка чатов и каналов

У пользователей мессенджера Telegram появилась возможность группировать чаты и каналы.
Вести.Ru 11:48
Армия и оружие

В National Interest назвали главное препятствие военному росту США

Актуальные Новости 12:55
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Футбол

Промес извинился за нарушение карантина

Soccer.ru 13:49
Футбол

Глушаков признался, что ощущает дискомфорт

По словам Глушакова, игроки «Ахмата» ощущают дискомфорт, но ситуация поправима, поскольку сезон еще не завершился и плотность в таблице большая.
ProstoProSport 14:00
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Вести.Ru 13:15
Общество

В Ульяновской области ввели режим повышенной самоизоляции

В организациях, которые продолжат работу, должны будут нанести специальную разметку и установить специальный режим допуска и нахождения в помещениях.
АиФ Ульяновск 12:24
Общество

Режим самоизоляции введен в Саратовской области

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
iReactor 11:38
Культура

Актёр сериала «Офис» запустил YouTube-шоу хороших новостей

Американский актёр Джон Красински, известный по роли в сериале «Офис», запустил шоу на YouTube, в котором рассказывает только хорошие новости.
News.ru 10:20
Происшествия

Жителю Заполярья пригрозили уголовным делом за нарушение карантина

В Мурманской области житель города Апатиты привез с Кубы коронавирус.
Российская газета 04:43
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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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