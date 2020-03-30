Коронавирус
Газета.RuВ Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко. Запрет на выезд из района проживания распространяется на всех граждан.
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Дом-работа-дом: Работающим ленинградцам нужно носить с собой паспорт и справку о работе
Общая газета Ленинградской области09:31
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