Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко. Запрет на выезд из района проживания распространяется на всех граждан.
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
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В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
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Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

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Ранее 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции.
Lenta.ru 11:30
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Рошаль рассказал о безопасных походах в магазин в карантин

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Общество

Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе

Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 12:20
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Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры

Студия Hangar 13 (разработчик Mafia III) открыли на официальном сайте вакансию исполнительного продюсера нового проекта.
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«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
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В ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В самопровозглашённой Луганской народной республике подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:30
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
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Смартфон Xiaomi Mi 10 Lite с 5G представлен в Европе

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В самарских ТЦ закрылись на карантин почти все магазины

SamRU.ru 04:26
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Представлены смартфоны Honor 30S и Honor 9A

Наиболее интересной моделью является Honor 30S. Это среднебюджетный аппарат, оснащенный процессором Kirin 820.
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Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости 11:52
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О 5 тысяч зараженных коронавирусом заявили в украинском регионе

Реальное число инфицированных коронавирусом в Закарпатском регионе может достигать 5 тысяч, заявил председатель областного совета Михаил Ривис.
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Общество

Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
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Общество

«Победа» отменила два вывозных рейса из Турции

Авиакомпания «Победа» отменила два рейса из Турции, которыми должны были вывезти россиян, из-за отзыва разрешений Росавиации на них.
Известия 12:17
Общество

Китай объявил о конце эпидемии коронавируса в стране

Власти Китая объявили, что эпидемия коронавируса в стране окончилась.
РЕН ТВ вчера в 08:30
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Автоспорт

В Red Bull отказались от идеи заражать гонщиков

Прошло несколько дней и в эфире ORF Марко открыто заявил, что в Red Bull всерьёз обсуждали намеренное заражение вирусом гонщиков двух своих команд – Макса Ферстаппена, Александера Элбона, Пьера Гасли и Даниила Квята – и некоторых пилотов молодёжной программы, но эта идея не получила поддержки и от неё отказались.
F1news.ru 12:10
Политика

Рада назначила одесского экс-губернатора Степанова главой Минздрава

Парламент Украины со второй попытки назначил министром здравоохранения экс-главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 246 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:43
Культура

Британские кинематографисты представили Путина шпионом

Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Ревизор.ру вчера в 07:19
Политика

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям удалось выиграть время в борьбе с новым типом коронавируса и сдержать его взрывное распространение.
ПолитРоссия 09:30
Политика

Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Интерфакс 08:20
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Здоровье

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

У половины переболевших COVID-19 коронавирус сохраняется в организме несколько дней после исчезновения симптомов.
Известия 28 марта в 16:42
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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