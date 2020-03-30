В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко. Запрет на выезд из района проживания распространяется на всех граждан.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Общество Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции Ранее 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции.

Общество Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Общество Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.

Общество Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.

Автоспорт В Red Bull отказались от идеи заражать гонщиков Прошло несколько дней и в эфире ORF Марко открыто заявил, что в Red Bull всерьёз обсуждали намеренное заражение вирусом гонщиков двух своих команд – Макса Ферстаппена, Александера Элбона, Пьера Гасли и Даниила Квята – и некоторых пилотов молодёжной программы, но эта идея не получила поддержки и от неё отказались.

Политика Рада назначила одесского экс-губернатора Степанова главой Минздрава Парламент Украины со второй попытки назначил министром здравоохранения экс-главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 246 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Культура Британские кинематографисты представили Путина шпионом Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.

Политика Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям удалось выиграть время в борьбе с новым типом коронавируса и сдержать его взрывное распространение.

Политика Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.