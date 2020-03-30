Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Ленинградской области ограничили передвижение граждан

Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ввел ограничения на выезд за пределы района проживания.
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Коронавирус не пройдет: какие меры безопасности будут введены в Ленобласти с 31 марта

Online47.ru10:47

В Ленобласти вводится ограничение на выезд за пределы района проживания

ТАСС09:21

Тем, кто отправил пожилых родственников на самоизоляцию в Ленобласть, не советуют ехать к ним даже для передачи лекарств

47 новостей10:42

Новые противокоронавирусные меры, которые вводят в Ленобласти

Ivbg.ru10:47

Жителей Ленобласти попросили воздержаться от передвижений между районами

ЛОТ09:49

Дом-работа-дом: Работающим ленинградцам нужно носить с собой паспорт и справку о работе

Общая газета Ленинградской области09:31

В Ленинградской области ограничили передвижение людей из-за коронавируса

Lenta.ru09:39
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Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета 10:40
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество

В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
ТВ Центр вчера в 12:56
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Игры

Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры

После анонса, команда начала активно покидать студию, но позже расширилась и открыла новое подразделение в которое ищут около 40 сотрудников.
The GEEK 08:54
Политика

Зеленский в маске выступил в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский в медицинской маске выступил в Верховной Раде, передает «112».
Lenta.ru 10:34
Общество

В России утвердили список товаров первой необходимости

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
RuNews24.ru 28 марта в 14:05
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM вчера в 20:35
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Футбол

Месси заявил, что футболисты «Барселоны» отказались от 70% зарплаты

Капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что игроки клуба в связи со сложными экономическими условиями из-за пандемии коронавируса пошли на 70-процентное сокращение зарплат, а также окажут финансовую помощь сотрудникам клуба, чтобы те могли получать жалование в полном объеме.
РИА Новости 08:51
Общество

Доктор Мясников: люди умирают не от коронавируса

Комментируя новости о смертях сотни тысяч человек в мире за последние несколько месяцев, известный доктор и телеведущий Александр Мясников пояснил, что люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии или других заболеваний на фоне этой инфекции.
Вести.Ru 08:50
Шоу-бизнес

Евгений Петросян стал прадедушкой

Дочь Евгения Петросяна недавно стала бабушкой, но до сих пор не может сообщить отцу о радостном событии.
StarHit.ru 09:00
Энергетика

РФ назвали одной из наиболее уязвимых стран для нефтяного кризиса

Россия, Канада и США являются наиболее уязвимыми государствами для нефтяного кризиса, заявлено в материале Bloomberg, которое ссылается на мнение специалистов Goldman Sachs.
Ореанда-Новости 06:10
Происшествия

В больнице в Коммунарке скончались двое пациентов с коронавирусом

Двое пожилых пациентов с диагнозом "коронавирус" скончались в понедельник в больнице в Коммунарке. Причину смерти устанавливают врачи.
Московский Комсомолец 10:27
Армия и оружие

Балтийский флот получил новые реактивные системы «Смерч»

Артиллерия Балтийского флота РФ получила на вооружение реактивные системы залпового огня "Смерч".
Вести.Ru 07:37
Футбол

Дзюба – о «Тамбове»: такого цирка в жизни не видел. Позорище

Зарядили спокойненько — профик меня обыграл 3:1. Я честно такого цирка в жизни не видел.
Metaratings 10:52
Кино

В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»

iReactor вчера в 03:10
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Происшествия

В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

РИА Новости 10:09
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Общество

Госдума рассмотрит закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Согласно проекту закона, за нарушение санитарно-эпидемиологического карантинного режима предполагается штраф от полумиллиона до 1 миллиона рублей, либо запретом на занятия определенной деятельностью и запрет на работу на определенных должностях, либо уголовное преследование в виде тюремного заключения сроком до 3-х лет.
ГЛАС.RU 11:00
Общество

Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса

Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 10:28
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Мурашко призвал россиян не снижать иммунитет вредными привычками, поскольку это делает человека уязвимым перед коронавирусом.
Что происходит 05:55
Здоровье

Почему в Италии началась пандемия? Версия журналиста, заразившегося коронавирусом

Журналист Георгий Кудинов, заразившийся коронавирусом в Италии, выразил свое мнение о причинах пандемии в стране.
Спорт-Экспресс 10:30
Футбол

В «Аяксе» отреагировали на нарушение карантина Промесом

Матч ТВ 08:57
Общество

В России создали три препарата против коронавируса

Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.
Business FM Уфа 01:22
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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