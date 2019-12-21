Грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями в Ленинградской области на неисправном светофоре, легковушки сгорели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

В Ленинградской области в ДТП с грузовиком сгорели пять легковушек

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