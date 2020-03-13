Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области.

с чего всё началось

В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ТАСС. Заболевшей оказалась жительница города Кудрово, вернувшаяся из Италии.

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