Общество

РБКРБКВ Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом

В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ТАСС. Заболевшей оказалась жительница города Кудрово, вернувшаяся из Италии.
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с чего всё началось

В Кудрово выявлен первый случай коронавируса в Ленобласти. Дезинфекторов направили в подъезд новостройки

Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области.
47 новостей07:12

Подробнее о событии

Коронавирус. Теперь и в Кудрово

Фонтанка.Ру07:26

В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом

РБК07:24

Стало известно, в каком жилом комплексе Кудрово выявлен первый в Ленобласти случай коронавируса

47 новостей07:44

В Ленинградской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

ТАСС07:18

Первый случай коронавируса подтвержден в Ленинградской области

КП - Санкт-Петербург07:18

У жительницы Кудрово диагностировали коронавирус

78.ru07:15

В Ленинградской области подтверждён первый случай коронавируса

RT на русском07:19
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Происшествия

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

Lenta.ru 04:39
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 05:53
Общество

Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины

Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Вести.Ru 04:35
Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 08:01
Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Shraibikus News вчера в 13:09
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Политика

Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках

Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках.
РИА Новости 06:32
Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Политика

Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 06:37
Происшествия

Штормовой ветер в Москве повалил 125 деревьев, один человек погиб

Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил 125 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:06
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 11 марта в 13:44
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Игры

GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Cyber.sports.ru 11 марта в 09:20
Происшествия

На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян

На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magic находятся 20 россиян, у ряда пассажиров подозревают наличие коронавируса.
Газета.Ru 08:24
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия вчера в 15:10
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Футбол

Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины

В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
Bookmaker-ratings.ru 07:45
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Вести.Ru вчера в 06:43
Общество

Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Интерфакс 07:45
Спорт

Рабочая группа ОКР передаст полномочия новой комиссии ВФЛА

Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) передаст свои полномочия новой комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:05
Политика

Трамп раскритиковал медиков США за неэффективность систем диагностики

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США не предпринимали на протяжении многих лет должных усилий по улучшению систем тестирования пациентов на наличие у них различных болезней.
ТАСС 07:34
Музыка

Наргиз ушла к продюсеру Дробышу после скандала с Фадеевым

Газета.Ru 11 марта в 10:06
Финансы

ЦБ оценил готовность России к внешним финансовым шокам

По данным регулятора, в банковской и в целом финансовой системе «накоплены буферы капитала и рублевой, а также валютной ликвидности».
Ведомости 04:36
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru 08:07
Общество

В Татарстане ввели особый режим из-за коронавируса

В Татарстане по поручению президента РТ Рустама Минниханова был введен особый санитарно-эпидемиологический режим, который будет действовать до 15 апреля.
Вечерняя Казань 04:31
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости вчера в 15:03
Общество

«Уральские авиалинии» отменили около 30 рейсов из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменили порядка 30 международных рейсов из России в Италию, Испанию, Германию, Францию, Израиль и Индию из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:16
Здоровье

Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor вчера в 20:28
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