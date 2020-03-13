Общество
РБКВ Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом
В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ТАСС. Заболевшей оказалась жительница города Кудрово, вернувшаяся из Италии.
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с чего всё началось
В Кудрово выявлен первый случай коронавируса в Ленобласти. Дезинфекторов направили в подъезд новостройки
Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области.47 новостей07:12
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Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Общество
Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины
Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Политика
Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках
Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Происшествия
Штормовой ветер в Москве повалил 125 деревьев, один человек погиб
Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил 125 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Происшествия
На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян
На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magic находятся 20 россиян, у ряда пассажиров подозревают наличие коронавируса.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины
В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак
Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Общество
Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны
Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Спорт
Рабочая группа ОКР передаст полномочия новой комиссии ВФЛА
Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) передаст свои полномочия новой комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Политика
Трамп раскритиковал медиков США за неэффективность систем диагностики
Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США не предпринимали на протяжении многих лет должных усилий по улучшению систем тестирования пациентов на наличие у них различных болезней.
Музыка
Наргиз ушла к продюсеру Дробышу после скандала с Фадеевым
Финансы
ЦБ оценил готовность России к внешним финансовым шокам
По данным регулятора, в банковской и в целом финансовой системе «накоплены буферы капитала и рублевой, а также валютной ликвидности».
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Общество
В Татарстане ввели особый режим из-за коронавируса
В Татарстане по поручению президента РТ Рустама Минниханова был введен особый санитарно-эпидемиологический режим, который будет действовать до 15 апреля.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили около 30 рейсов из-за коронавируса
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменили порядка 30 международных рейсов из России в Италию, Испанию, Германию, Францию, Израиль и Индию из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье